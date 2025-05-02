Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї — Finance.ua

Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї

Чи законно нини вимагати довідку про склад сім’ї. Ан це питання відповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Раніше цю довідку використовували для оформлення соціальних пільг, наприклад, грошової допомоги:

у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців

у разі загибелі (смерті), поранення, інвалідності

працівникам цивільного захисту та військовим для оренди житла

військовослужбовцям для придбання житла тощо.

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Чи актуальна довідка про склад сім’ї зараз:

З 2019 року вона не потрібна. Законодавство не передбачає надання такої довідки.

Що можна отримати замість неї:

Довідку про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.

Де отримати таку довідку:

У ЦНАПі.

Які документи необхідні:

паспорт

картка платника податків

свідоцтво про народження дитини (до 14 років)

документи на житло (договір купівлі-продажу, дарування)

будинкова книга.

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