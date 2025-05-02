Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї — Finance.ua
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Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї

Особисті фінанси
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Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї
Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї
Чи законно нини вимагати довідку про склад сім’ї. Ан це питання відповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
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Раніше цю довідку використовували для оформлення соціальних пільг, наприклад, грошової допомоги:
  • у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців
  • у разі загибелі (смерті), поранення, інвалідності
  • працівникам цивільного захисту та військовим для оренди житла
  • військовослужбовцям для придбання житла тощо.
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Чи актуальна довідка про склад сім’ї зараз:
З 2019 року вона не потрібна. Законодавство не передбачає надання такої довідки.
Що можна отримати замість неї:
Довідку про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.
Де отримати таку довідку:
  • У ЦНАПі.
Які документи необхідні:
  • паспорт
  • картка платника податків
  • свідоцтво про народження дитини (до 14 років)
  • документи на житло (договір купівлі-продажу, дарування)
  • будинкова книга.
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За матеріалами:
Finance.ua
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