Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї — Finance.ua

Довідка про склад сім’ї: чи потрібна вона нині і що можна отримати замість неї
Чи законно нини вимагати довідку про склад сім’ї. Ан це питання відповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Раніше цю довідку використовували для оформлення соціальних пільг, наприклад, грошової допомоги:
- у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців
- у разі загибелі (смерті), поранення, інвалідності
- працівникам цивільного захисту та військовим для оренди житла
- військовослужбовцям для придбання житла тощо.
Чи актуальна довідка про склад сім’ї зараз:
З 2019 року вона не потрібна. Законодавство не передбачає надання такої довідки.
Що можна отримати замість неї:
Довідку про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.
Де отримати таку довідку:
- У ЦНАПі.
Які документи необхідні:
- паспорт
- картка платника податків
- свідоцтво про народження дитини (до 14 років)
- документи на житло (договір купівлі-продажу, дарування)
- будинкова книга.
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