«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам — Finance.ua

«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам Сьогодні 13:05 — Казна та Політика

«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам

З початку року банки надали 4 516 підприємцям кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 18 млрд грн. Зокрема, минулого тижня 643 підприємці отримали 2,4 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Найбільше кредитів цьогоріч отримали підприємці:

8,7 млрд грн — для поповнення обігових коштів;

3,7 млрд грн кредитів банки видали переробним підприємствам;

3,2 млрд грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

2,8 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (48%);

гуртової та роздрібної торгівлі (25%);

переробної промисловості (17%).

Загалом від початку дії програми, тобто з лютого 2020 року, було видано 83,5 тисячі кредитів на 285,1 млрд грн.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

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