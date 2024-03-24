«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам — Finance.ua

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«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам

Казна та Політика
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«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам
«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам
З початку року банки надали 4 516 підприємцям кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 18 млрд грн. Зокрема, минулого тижня 643 підприємці отримали 2,4 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
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Найбільше кредитів цьогоріч отримали підприємці:

  • 8,7 млрд грн — для поповнення обігових коштів;
  • 3,7 млрд грн кредитів банки видали переробним підприємствам;
  • 3,2 млрд грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;
  • 2,8 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

  • сільського господарства (48%);
  • гуртової та роздрібної торгівлі (25%);
  • переробної промисловості (17%).
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Загалом від початку дії програми, тобто з лютого 2020 року, було видано 83,5 тисячі кредитів на 285,1 млрд грн.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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