«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам — Finance.ua

«Доступні кредити»: скільки коштів видала держава бізнесменам
З початку року банки надали 4 516 підприємцям кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 18 млрд грн. Зокрема, минулого тижня 643 підприємці отримали 2,4 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Найбільше кредитів цьогоріч отримали підприємці:
- 8,7 млрд грн — для поповнення обігових коштів;
- 3,7 млрд грн кредитів банки видали переробним підприємствам;
- 3,2 млрд грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;
- 2,8 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:
- сільського господарства (48%);
- гуртової та роздрібної торгівлі (25%);
- переробної промисловості (17%).
Загалом від початку дії програми, тобто з лютого 2020 року, було видано 83,5 тисячі кредитів на 285,1 млрд грн.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною