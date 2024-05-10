Уряд виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми — Finance.ua

Уряд виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми Сьогодні 20:44 — Казна та Політика

Уряд виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми

Уряд під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проекту», — зазначив Денис Шмигаль.

Також Кабінет Міністрів виділив додаткові 189,5 млн грн для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.

«Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проекти, щоб люди могли повернутися до своїх осель», — зазначив очільник уряду.

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Нагадаємо, внаслідок ранкових обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Кредитна установа для відбудови надасть НЕК «Укренерго» грант на 45 млн євро для підвищення ефективності системи передачі електроенергії.

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