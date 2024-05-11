Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні — Finance.ua

Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення росія зруйнувала або пошкодила 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
У відомстві зазначили, що з них пам’яток національного значення — 123, місцевого значення — 864, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини — 75.
«Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об'єктів, архітектури — 307, історії - 226, архітектури та містобудування, історії - 61, археології - 56, архітектури, історії - 39, монументального мистецтва — 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва — 19, архітектури, монументального мистецтва — 7, містобудування — 5, науки і техніки, архітектури — 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1, архітектури, садово-паркового мистецтва — 1; архітектури та садово-паркового мистецтва — 1», — йдеться у повідомленні.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:
- Харківська область — 299;
- Херсонська область — 144;
- Донецька область — 125;
- Одеська область — 115;
- Чернігівська область — 71;
- Київська область та м. Київ — 69;
- Миколаївська область — 44;
- Запорізька область — 44;
- Львівська область — 36;
- Дніпропетровська область — 34;
- Луганська область — 30;
- Сумська область — 25;
- Хмельницька — 10;
- Полтавська область — 6;
- Вінницька область — 4;
- Житомирська область — 4;
- Кіровоградська — 1;
- Черкаська — 1.
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