Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні — Finance.ua

Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні Сьогодні 06:20 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення росія зруйнувала або пошкодила 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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У відомстві зазначили, що з них пам’яток національного значення — 123, місцевого значення — 864, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини — 75.

«Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об'єктів, архітектури — 307, історії - 226, архітектури та містобудування, історії - 61, археології - 56, архітектури, історії - 39, монументального мистецтва — 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва — 19, архітектури, монументального мистецтва — 7, містобудування — 5, науки і техніки, архітектури — 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1, архітектури, садово-паркового мистецтва — 1; архітектури та садово-паркового мистецтва — 1», — йдеться у повідомленні.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:

Харківська область — 299;

Херсонська область — 144;

Донецька область — 125;

Одеська область — 115;

Чернігівська область — 71;

Київська область та м. Київ — 69;

Миколаївська область — 44;

Запорізька область — 44;

Львівська область — 36;

Дніпропетровська область — 34;

Луганська область — 30;

Сумська область — 25;

Хмельницька — 10;

Полтавська область — 6;

Вінницька область — 4;

Житомирська область — 4;

Кіровоградська — 1;

Черкаська — 1.

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