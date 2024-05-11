Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні — Finance.ua
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Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні
Стало відомо, скільки пам’яток культурної спадщини постраждало через російську агресію в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення росія зруйнувала або пошкодила 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
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У відомстві зазначили, що з них пам’яток національного значення — 123, місцевого значення — 864, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини — 75.
«Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об'єктів, архітектури — 307, історії - 226, архітектури та містобудування, історії - 61, археології - 56, архітектури, історії - 39, монументального мистецтва — 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва — 19, архітектури, монументального мистецтва — 7, містобудування — 5, науки і техніки, архітектури — 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1, архітектури, садово-паркового мистецтва — 1; архітектури та садово-паркового мистецтва — 1», — йдеться у повідомленні.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:
  • Харківська область — 299;
  • Херсонська область — 144;
  • Донецька область — 125;
  • Одеська область — 115;
  • Чернігівська область — 71;
  • Київська область та м. Київ — 69;
  • Миколаївська область — 44;
  • Запорізька область — 44;
  • Львівська область — 36;
  • Дніпропетровська область — 34;
  • Луганська область — 30;
  • Сумська область — 25;
  • Хмельницька — 10;
  • Полтавська область — 6;
  • Вінницька область — 4;
  • Житомирська область — 4;
  • Кіровоградська — 1;
  • Черкаська — 1.
За матеріалами:
Finance.ua
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