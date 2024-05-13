Уряд виділив понад 70 мільйонів на компенсацію витрат за розміщення переселенців — Finance.ua
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Уряд виділив понад 70 мільйонів на компенсацію витрат за розміщення переселенців

Казна та Політика
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Уряд виділив понад 70 мільйонів на компенсацію витрат за розміщення переселенців
Уряд виділив понад 70 мільйонів на компенсацію витрат за розміщення переселенців
Уряд виділив Мінреінтеграції та центральним органам влади 71 млн грн на компенсацію витрат за розміщення в січні внутрішньо переміщених осіб.
Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою покриття витрат за січень 2024 року обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 71 млн 42 тис. 612 гривень», — йдеться в повідомленні.
Так, центральним органам виконавчої влади виділено 9,384 млн грн для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління.
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Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виділено 59,994 млн грн для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.
Обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) виділено 1,663 млн грн для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).
За матеріалами:
Укрінформ
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