Уряд виділив понад 70 мільйонів на компенсацію витрат за розміщення переселенців — Finance.ua

Уряд виділив понад 70 мільйонів на компенсацію витрат за розміщення переселенців
Уряд виділив Мінреінтеграції та центральним органам влади 71 млн грн на компенсацію витрат за розміщення в січні внутрішньо переміщених осіб.
Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою покриття витрат за січень 2024 року обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 71 млн 42 тис. 612 гривень», — йдеться в повідомленні.
Так, центральним органам виконавчої влади виділено 9,384 млн грн для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління.
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Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виділено 59,994 млн грн для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.
Обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) виділено 1,663 млн грн для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).
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