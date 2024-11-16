Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати — Finance.ua

Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати, Фото: freepik

Згідно із законодавством України, працівники, які були звільнені за ініціативою роботодавця через зміни в організації виробництва — зокрема, ліквідацію або скорочення штату — можуть скористатися правом на дострокову пенсію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто може достроково вийти на пенсію

За даними ПФУ, працівники можуть достроково вийти на пенсію, якщо на момент звільнення їм залишилось не більше півтора року до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Стаття 26 Закону визначає пенсійний вік в залежності від тривалості страхового стажу на дату досягнення віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою — третьою ст. 26 Закону, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

Наприклад, жінка, народжена 1 березня 1964 року, може вийти на пенсію у 60 років, якщо має не менше 31 року страхового стажу.

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Якщо вона втратить роботу через скорочення у 2024 році та зареєструється в державній службі зайнятості, за умови відсутності підходящої роботи, вона зможе оформити дострокову пенсію.

Нагадаємо, у наступному році не відбудеться зростання суми пенсії. Уряд вирішив заморозити цей показник. Однак є ймовірність, що наступна індексація виплат здійсниться у 2028 році.

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