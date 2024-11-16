Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати

Особисті фінанси
186
Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати
Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати, Фото: freepik
Згідно із законодавством України, працівники, які були звільнені за ініціативою роботодавця через зміни в організації виробництва — зокрема, ліквідацію або скорочення штату — можуть скористатися правом на дострокову пенсію.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто може достроково вийти на пенсію

За даними ПФУ, працівники можуть достроково вийти на пенсію, якщо на момент звільнення їм залишилось не більше півтора року до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Читайте також
Стаття 26 Закону визначає пенсійний вік в залежності від тривалості страхового стажу на дату досягнення віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою — третьою ст. 26 Закону, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.
Наприклад, жінка, народжена 1 березня 1964 року, може вийти на пенсію у 60 років, якщо має не менше 31 року страхового стажу.
Читайте також
Якщо вона втратить роботу через скорочення у 2024 році та зареєструється в державній службі зайнятості, за умови відсутності підходящої роботи, вона зможе оформити дострокову пенсію.
Нагадаємо, у наступному році не відбудеться зростання суми пенсії. Уряд вирішив заморозити цей показник. Однак є ймовірність, що наступна індексація виплат здійсниться у 2028 році.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.