Чи потрібно сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті — Finance.ua

Чи потрібно сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті
У добровільному пенсійному страхуванні можуть брати участь особи старше 16 років, як застраховані, так і не застраховані, про яких є дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України.
Інформація про працюючу особу, в тому числі якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, міститься в реєстрі застрахованих осіб.
За таких обставин жінка може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Водночас період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії.
Нагадаємо, одинокі батьки та матері можуть оформити виплату на дитину онлайн — через «Дію».
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