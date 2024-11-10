Чи потрібно сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті — Finance.ua

Чи потрібно сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті Сьогодні 20:21 — Особисті фінанси

Чи потрібно сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті, Фото: freepik

У добровільному пенсійному страхуванні можуть брати участь особи старше 16 років, як застраховані, так і не застраховані, про яких є дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Читайте також Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається

Інформація про працюючу особу, в тому числі якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, міститься в реєстрі застрахованих осіб.

За таких обставин жінка може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Водночас період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Читайте також Чи має право роботодавець відмовити батьку у відпустці при народженні дитини

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії.

Нагадаємо, одинокі батьки та матері можуть оформити виплату на дитину онлайн — через «Дію».

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.