Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається — Finance.ua

Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається Сьогодні 08:35 — Світ

Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається

Народжуваність у високорозвинених країнах світу знизилася більш ніж удвічі з 1960 року, і зараз перебуває на рекордно низькому рівні. За даними дослідження, у 38 країна-членах Організації економічного співробітництва та розвитку, коефіцієнт народжуваності знизився до 1,5 — це нижче за рівень, необхідний для відтворення населення (2,1) і нижче за середній показник у світі (2,3). Країни Євросоюзу також зіштовхнулися із цією проблемою: там середній коефіцієнт народжуваності знизився до 1,46.

«Слово і діло» проаналізувало, як влада країн Євросоюзу допомагає батькам.

У Франції жінкам при народженні дитини дають 16-тижневий декрет, але якщо дитина не перша, цей термін може збільшитися. Трохи більше половини допомоги для догляду надається у вигляді періодичних виплат, 40,9% - у вигляді натуральної допомоги, і лише 6,9% - це одноразова допомога.

У Румунії декретна відпустка становить 18 тижнів. У країні не виплачують одноразову допомогу при народженні дитини. Більшість допомоги (81,6%) — періодичні виплати.

У Болгарії при народженні дитини надається 58 тижнів оплачуваної відпустки. 56,5% допомоги надається у вигляді періодичних виплат, 41,1% - у натуральній формі.

У Чехії так звана материнська відпустка становить 28 тижнів, а при народженні кількох дітей — 37 тижнів. Більшість допомоги — це періодичні виплати (88,3%), ще 10,3% - у натуральному вигляді.

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У Словаччині декретна відпустка становить 34 тижні, якщо дітей кілька, то довше. Майже вся допомога виплачується у вигляді періодичної допомоги, 7,7% - у натуральній формі.

В Угорщині жінка при народженні дитини має право на 24 тижні безперервної відпустки, у Данії — на 14 тижнів (ще 32 тижні мати та батько можуть поділити між собою), у Словенії — на 15 тижнів, в Ірландії — на 42 тижні, у Бельгії — на 15 тижнів, у Хорватії — на 16 тижнів, у Швеції — на 34 тижні.

У Данії та Швеції немає одноразової виплати при народженні дитини. При цьому у Швеції більше половини допомоги надають саме у натуральній формі, а не грошовій.

Найнижчі показники народжуваності спостерігалися на Мальті (1,08 народжень на жінку), Іспанії (1,16) та Італії (1,24). На Мальті декретна відпустка становить 18 тижнів, в Іспанії — 16 тижнів, в Італії — 20. В Іспанії більше половини допомоги також дають у натуральній формі.

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