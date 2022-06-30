Дослідники з'ясували середній вік найактивніших Bitcoin-інвесторів у США — Finance.ua

Дослідники з'ясували середній вік найактивніших Bitcoin-інвесторів у США Вчора 02:07 — Фінтех і Картки

Дослідники з'ясували середній вік найактивніших Bitcoin-інвесторів у США

Майже 40% міленіалів, які проживають у США, воліють інвестувати в криптовалюти, а не в традиційні фінансові інструменти.

Про це свідчать дані онлайн-опитування, проведеного інвестиційною компанією Alto.

Відсоток респондентів, що володіють цифровими активами, більший, ніж частка інвесторів у взаємні фонди, і приблизно дорівнює кількості власників індивідуальних акцій.

Понад 70% мільйонів-криптоінвесторів, які мають індивідуальний пенсійний рахунок, тримають монети на ньому.

Саме люди віком 25–40 років лідирують за інвестиціями у цифрові активи (39%). Для порівняння: у поколінні X таких було 32%, серед бумерів — 14%.

Криптовалюти привертають увагу мільйонів через їх потенціал високої прибутковості. Однак знання про альтернативні інвестиції обмежені у представників усіх опитаних поколінь — на них розуміється лише кожен п’ятий респондент.

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За відсутності обізнаності альтернативні активи часто сприймаються як розраховані виключно на багатих та інституційних інвесторів. 49% мільйонів вважають, що потрібно бути «дуже багатим, щоб інвестувати в альтернативні фінансові інструменти». 63% припускають, що такі вкладення вимагатимуть сплати високих комісій.

51% міленіалів упевнений, що альтернативні інвестиції більш ризиковані, ніж інвестиції на фондовому ринку.

За словами генерального директора Alto Еріка Сатца, поточна економічна ситуація заважає молодим людям серйозно розглядати можливість інвестування в криптовалюти та цінні папери.

«У світі демонстративного споживання, стрімкого збільшення вартості життя і зростаючих заборгованостей за кредитами міленіалам важко інвестувати в майбутнє, тому що вони щосили намагаються дозволити собі сьогодення», — заявив він.

Серед інших альтернативних інвестицій високою популярністю у міленіалів також користуються нерухомість (77%), інноваційні фонди (67%), венчурний капітал та ангельське інвестування (55%).

Онлайн-опитування проводилося серед 2000 жителів США, які не вийшли на пенсію. З них 1200 були міленіалами, 400 — представниками покоління X та 400 — бебі-бумерами. Усі учасники на момент дослідження зберігали щонайменше $2500 в інвестиційних активах, мінімальний дохід їхніх сімей становив $35 000.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання із мінімальними інвестиціями від $15.

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