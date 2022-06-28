Албанія запровадить оподаткування для криптовалют — Finance.ua

Албанія запровадить оподаткування для криптовалют Вчора 01:44 — Фінтех і Картки

Албанія запровадить оподаткування для криптовалют

Влада Албанії має намір запровадити оподаткування на доходи від інвестицій у криптовалюти з 2023 року.

Як повідомляють місцеві ЗМІ , уряд підготував відповідні зміни до законодавства. На цьому етапі вони перебувають на етапі громадських обговорень.

Згідно із запропонованими змінами, віртуальні активи визначені як «цифрове уявлення вартості, яке може бути депоновано, продано або передано у цифровій формі та використовуватися для оплати, інвестицій або як засіб обміну». До цієї категорії не потраплять CBDC.

Також албанська влада запропонувала визначити майнінг як діяльність, яка використовує обчислювальну потужність для підтвердження транзакцій та отримання в обмін віртуальних активів.

Фізособ зобов’яжуть платити податок на приріст капіталу в розмірі 15%. При цьому будь-який дохід від криптовалютних транзакцій або майнінгу, отриманий у результаті підприємницької діяльності, класифікуватиметься як дохід від бізнесу та оподатковуватиметься відповідними податками.

Прийняти розроблені регуляторні норми планується цього року.

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