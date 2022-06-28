У Сальвадорі підприємці можуть отримати криптовалютний грант у розмірі $100 тис. — Finance.ua
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У Сальвадорі підприємці можуть отримати криптовалютний грант у розмірі $100 тис.

Фінтех і Картки
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Влада Сальвадору оголосила, що підприємці, які працюють в регіоні Сояпанго зможуть претендувати на грант в розмірі 100 тис. доларів.
Про це повідомило Міністерство комунікацій Сальвадора у Твіттері.
Як повідомляють місцеві журналісти, район Сояпанго «не найблагополучніший» у Сальвадорі. Місцеві банди та злочинці намагаються утримувати владу в своїх руках, перешкоджаючи підприємцям у розвитку власного бізнесу. Саме для покращення економічної ситуації в регіоні та заохочення місцевих працювати легально влада країни оголосила про запуск гранту.
У Сальвадорі підприємці можуть отримати криптовалютний грант у розмірі $100 тис.
Очевидно, запуск криптовалютного гранту підтримує і президент Сальвадора Найїб Букеле, який ще минулого року легалізував біткоїн та неодноразово висловлював своє позитивне ставлення до віртуальних активів. Також Букеле нещодавно закликав криптоспільноту не панікувати через падіння ринку.
Ідея підтримки людей з малозабезпечених районів за допомогою криптовалюти не нова. Так на початку червня співзасновник і генеральний директор Block/Twitter Джек Дорсі об’єднався зі співаком Jay-Z, щоб запустити The Bitcoin Academy в Marcy Houses — академію блокчейну для малозабезпечених людей із Брукліну. Засновники вірять в успіх проекту та вже працюють над його запуском.
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За матеріалами:
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