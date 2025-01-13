Допомога по безробіттю: юристка розповіла про нюанси такої фінансової підтримки — Finance.ua

Допомога по безробіттю: юристка розповіла про нюанси такої фінансової підтримки Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Допомога по безробіттю: юристка розповіла про нюанси такої фінансової підтримки

Українці, які перебувають у пошуках роботи, мають право на допомогу по безробіттю. Однак існують певні правила оформлення такої допомоги — далеко не всі громадяни країни можуть на неї розраховувати.

Про це розповіла юристка судової практики Дар’я Лялюк у коментарі УНІАН.

Як отримати допомогу по безробіттю в Україні, та хто має на неї право

Право на допомогу по безробіттю визначається Законом України «Про зайнятість населення». Згідно із документом, на виплати мають право такі особи:

громадянин, який має статус безробітного, і через відсутності доходів не має коштів для забезпечення свого життя. Зокрема, це люди працездатного віку, які втратили роботу і не отримують пенсію;

особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують соцдопомогу від держави;

люди, молодші 16 років, яких звільнили з роботи через скорочення штату;

одинокі батьки, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;

особи до 35 років, які втратили роботу, але не мають страхового стажу;

внутрішньо переміщені особи, які не мають документів про страховий стаж.

За словами експерта, аби допомога по безробіттю була можлива, всі особи з цих категорій мають бути працездатними й готовими шукати собі нове місце роботи.

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Для того, щоб держава почала виплачувати вам допомогу по безробіттю, спершу треба отримати офіційний статус «безробітний». Для цього потрібно подати заяву та низку документів (документи, які посвідчують особу, трудову книжку, довідку про середню заробітну плату та ін.) — це можна зробити особисто, звернувшись у будь-який регіональний центр зайнятості населення, або онлайн — через портал «Дія» (у такому разі подаються відскановані документи).

Хто не може отримувати допомогу по безробіттю в Україні

Допомога по безробіттю не передбачена для непрацездатних осіб. Також її не можуть отримати ті, в кого немає офіційного статусу «безробітний» шляхом реєстрації у Центрі зайнятості.

Крім того, на такі виплати не можуть розраховувати особи, які не працювали офіційно та не сплачували Єдиний соціальний внесок (виняток становлять особи, які шукають роботу вперше).

Також людині можуть перестати платити допомогу по безробіттю, якщо вона офіційно працевлаштувалася чи досягла пенсійного віку, а також з інших підстав, більше детально наведених у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Крім того, зняти з допомоги можуть особу, яка надала неправдиві відомості щодо свого трудового стажу.

Особі можуть відмовити у наданні допомоги по безробіттю, якщо вона вже використала право на її отримання у межах дворічного періоду. Тобто, упродовж двох років після того, як людину звільнили, вона має право один раз звернутися до Центру зайнятості, щоб оформити допомогу.

За словами юристки, якщо людина вважає, що їй неправомірно відмовили у наданні допомоги по безробіттю, то вона може оскаржити рішення регіонального центру зайнятості спершу через Державний центр зайнятості або звернутися до суду.

Скільки місяців платять допомогу по безробіттю в Україні

Допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу «безробітний». Оскільки в Україні запроваджено воєнний стан, то термін виплат для більшості категорій осіб скорочено — наразі він не може перевищувати 90 календарних днів. Якщо йдеться про громадян передпенсійного віку (за 2 роки до призначення пенсії), то вони можуть отримувати таку допомогу довше — 360 календарних днів.

Важливо розуміти, що безкінечно сидіти на допомозі по безробіттю не вдасться, оскільки законом визначено, скільки часу така допомога може надаватися, і коли людина знову зможе отримати статус безробітного.

Після того, як людина у межах дворічного періоду скористалася правом на виплати, вона має працевлаштуватися, хоча б пів року офіційно пропрацювати та сплачувати ЄСВ, після чого повторно проходити процедуру реєстрації як безробітної.

Довідка Finance.ua:

З 1 січня 2025 року максимальний розмір допомоги по безробіттю на період воєнного стану дорівнює розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року — 8 тисяч гривень.

Мінімальна допомога по безробіттю:

1 500 грн виплачується особам до 35 років, які не мають страхового стажу, а також особам, які були звільнені за порушення трудового законодавства, наприклад, за прогули, крадіжки на роботі тощо.

3 600 грн виплачується особам, які не мали 7 місяців страхового стажу упродовж року до набуття статусу безробітного, для тимчасово переміщених осіб, які також не мають документів про страховий стаж, осіб, які працювали менше як 7 місяців перед набуттям статусу «безробітний».

УНІАН За матеріалами:

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