Допоміг «антиколомойський закон». Фонд гарантування вкладів повернув під контроль передостанній «зомбі-банк» України — Finance.ua

Допоміг «антиколомойський закон». Фонд гарантування вкладів повернув під контроль передостанній «зомбі-банк» України Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Допоміг «антиколомойський закон». Фонд гарантування вкладів повернув під контроль передостанній «зомбі-банк» України

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над так званим «зомбі-банком» — КСГ Банк — після багатьох років судових процесів.

Ще 15 травня в Єдиному реєстрі було відновлено інформацію про КСГ Банк як про юрособу у стані ліквідації. А вже 7 червня з’явився запис про здійснення ліквідації КСГ Банк уповноваженою особою Фонду, повідомили у ФГВФО.

Наразі Фонд працює над поновленням виплат гарантованого відшкодування, звірянням даних реєстру акцептованих вимог кредиторів, проведенням інвентаризації активів (майна) банку.

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«Відновленню контролю Фонду над КСГ Банк передували майже сім років судових тяганин. Фактично з 2017 року установа перебувала в статусі „зомбі-банку“. Після оскарження в 2016 році рішень Регулятора про відкликання банківської ліцензії та Фонду щодо початку процедури ліквідації банку акціонери банку протягом 2017−18 років здійснили ряд протиправних дій, пов’язаних із перереєстрацією юрособи. Колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру, перейменувавши банк на ПАТ КСГ, змінили місцезнаходження юрособи, а надалі взагалі ліквідували її, виділивши „правонаступника“. Так вони заблокували процедуру ліквідації. ФГВФО був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку», — повідомили у Фонді.

Там підкреслили, що такий результат Фонду гарантування — роки численних судових спорів із колишніми акціонерами банків у стані ліквідації.

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Після ухвалення закону № 590 (т. зв. антиколомойський закон) Фонд гарантування протягом 2020 — 2021 років повернув під контроль банки Велес, Преміум, Союз, Златобанк, Капітал, а відтепер і КСГ Банк.

«Щоб залишити „зомбі-банки“ як явище в минулому, нам залишилось вивести із „сірої зони“ останню фінустанову, чиї акціонери тримають кредиторів у заручниках, — Укрінбанк. Повернення КСГ Банку під контроль Фонду дозволяє продовжити процедуру ліквідації та в подальшому відновити розрахунки з вкладниками та кредиторами», — пояснив Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

Як повідомлялося, 30 серпня 2016 року згідно з рішенням НБУ КСГ Банк було позбавлено банківської ліцензії, після чого Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації установи.

До 7 квітня 2017 Фонд гарантування виплатив вкладникам КСГ Банку 47 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів цього банку складає 132,8 млн грн.

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