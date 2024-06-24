Допоміг «антиколомойський закон». Фонд гарантування вкладів повернув під контроль передостанній «зомбі-банк» України — Finance.ua

Допоміг «антиколомойський закон». Фонд гарантування вкладів повернув під контроль передостанній «зомбі-банк» України
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над так званим «зомбі-банком» — КСГ Банк — після багатьох років судових процесів.
Ще 15 травня в Єдиному реєстрі було відновлено інформацію про КСГ Банк як про юрособу у стані ліквідації. А вже 7 червня з’явився запис про здійснення ліквідації КСГ Банк уповноваженою особою Фонду, повідомили у ФГВФО.
Наразі Фонд працює над поновленням виплат гарантованого відшкодування, звірянням даних реєстру акцептованих вимог кредиторів, проведенням інвентаризації активів (майна) банку.
«Відновленню контролю Фонду над КСГ Банк передували майже сім років судових тяганин. Фактично з 2017 року установа перебувала в статусі „зомбі-банку“. Після оскарження в 2016 році рішень Регулятора про відкликання банківської ліцензії та Фонду щодо початку процедури ліквідації банку акціонери банку протягом 2017−18 років здійснили ряд протиправних дій, пов’язаних із перереєстрацією юрособи. Колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру, перейменувавши банк на ПАТ КСГ, змінили місцезнаходження юрособи, а надалі взагалі ліквідували її, виділивши „правонаступника“. Так вони заблокували процедуру ліквідації. ФГВФО був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку», — повідомили у Фонді.
Там підкреслили, що такий результат Фонду гарантування — роки численних судових спорів із колишніми акціонерами банків у стані ліквідації.
Після ухвалення закону № 590 (т. зв. антиколомойський закон) Фонд гарантування протягом 2020 — 2021 років повернув під контроль банки Велес, Преміум, Союз, Златобанк, Капітал, а відтепер і КСГ Банк.
«Щоб залишити „зомбі-банки“ як явище в минулому, нам залишилось вивести із „сірої зони“ останню фінустанову, чиї акціонери тримають кредиторів у заручниках, — Укрінбанк. Повернення КСГ Банку під контроль Фонду дозволяє продовжити процедуру ліквідації та в подальшому відновити розрахунки з вкладниками та кредиторами», — пояснив Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.
Як повідомлялося, 30 серпня 2016 року згідно з рішенням НБУ КСГ Банк було позбавлено банківської ліцензії, після чого Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації установи.
До 7 квітня 2017 Фонд гарантування виплатив вкладникам КСГ Банку 47 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів цього банку складає 132,8 млн грн.
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