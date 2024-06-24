Домбровскіс повідомив, коли Україні виділять перші 1,5 млрд євро від заморожених росактивів — Finance.ua

Домбровскіс повідомив, коли Україні виділять перші 1,5 млрд євро від заморожених росактивів Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Домбровскіс повідомив, коли Україні виділять перші 1,5 млрд євро від заморожених росактивів

Віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що перший платіж Україні розміром 1,5 млрд євро з непередбачених доходів від заморожених російських активів буде здійснено до «початку літніх канікул».

У Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань Домбровскіс сказав: «У травні держави-члени погодилися використовувати непередбачені доходи від російських заморожених активів на користь України. За нашими оцінками, цього року наші заходи дадуть змогу виділити до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснення першого платежу розміром 1,5 млрд євро до літніх канікул».

Віцепрезидент також нагадав про вже відомі плани Єврокомісії спрямувати ці кошти для військової підтримки України.

«Ми працюємо повним ходом, щоб перші закупівлі могли бути здійснені якомога швидше», — додав він.

Домбровскіс також схвалив угоду, укладену в рамках G7, про надання Україні кредитів на суму близько $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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«Як ви знаєте, велика частина цих активів — понад 200 млрд євро — заблоковано в ЄС. Заява G7 передбачає надання Україні додаткових кредитів до кінця року. „Велика сімка“ тепер реалізує ці зобов’язання, використовуючи майбутні потоки зовнішніх доходів для обслуговування і погашення кредитів. Також на рівні ЄС ми обговорюємо майбутні кроки, включно з розміром та умовами кредиту ЄС», — зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

При цьому Домбровскіс запевнив, що ЄС працюватиме над мобілізацією більшого фінансування для України, використовуючи надзвичайні доходи від заморожених російських активів.

«Тому замість того, щоб за руйнування, завдані росією, платили платники податків ЄС, платити буде сама росія», — резюмував він.

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