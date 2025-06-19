Долар зростає на тлі зростання занепокоєння щодо Близького Сходу — Finance.ua

Долар зростає на тлі зростання занепокоєння щодо Близького Сходу Сьогодні 11:23 — Валюта

Долар зростає на тлі зростання занепокоєння щодо Близького Сходу

Долар зміцнився у четвер завдяки попиту на безпечні активи через загрозу ширшого конфлікту на Близькому Сході та можливого втручання США, тоді як інвестори зважено оцінювали застережливий тон голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла щодо інфляції.

Про це пише Reuters

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Після стриманого початку торгів в Азії, долар зріс загалом, що значною мірою вплинуло на чутливі до ризику валюти після повідомлення про те, що американські чиновники готуються до можливості удару по Ірану найближчими днями.

Австралійський долар впав на цілих 0,5%, але востаннє знизився на 0,3% до $0,6489, тоді як новозеландський долар знизився на 0,5% до $0,5998. Валюти країн, що розвиваються, також зазнали труднощів, південнокорейський вон знизився на 1%.

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Швидке зростання геополітичної напруженості призвело до того, що долар швидко повернув собі статус безпечної гавані, зміцнюючи свої позиції щодо єни, євро та швейцарського франка.

Іран та Ізраїль у четвер обмінялися новими повітряними атаками, і конфлікт триває вже сьомий день.

Також зросли побоювання щодо можливого втручання США, оскільки президент Дональд Трамп тримав світ у невизначеності щодо того, чи приєднаються Сполучені Штати до бомбардувань Ізраїлем іранських ядерних об’єктів.

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Думки аналітиків

Деякі аналітики заявили, що інвестори прагнули покрити свої короткі позиції в доларах.

«Долар, здається, готовий до зростання, що покриває короткі позиції, особливо якщо США втрутяться в конфлікт на Близькому Сході», — сказав Метт Сімпсон, старший аналітик City Index.

Геополітичні проблеми, схоже, затьмарили результати FOMC, за словами Крістофера Вонга, валютного стратега OCBC: «Небажання ризикувати домінує в настроях, і це чинить тиск на чутливий до ризику валютний ринок».

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Американські ринки закриті у четвер через федеральне свято 16 червня, що призводить до зниження ліквідності.

Євро досяг тижневого мінімуму та востаннє знизився на 0,25% до $1,1455, прямуючи до падіння на 0,8% за тиждень, що стане найбільшим тижневим падінням з лютого. Єна востаннє торгувалася за $145,13.

Індекс долара, який вимірює який вимірює курс валюти відносно шести інших одиниць, зріс на 0,11% до 99 і, як очікується, мав зрости приблизно на 0,9% за тиждень, що стане його найсильнішим тижневим показником з кінця січня.

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