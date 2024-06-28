Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки — Finance.ua

Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки Сьогодні 14:02 — Валюта

Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки

До кінця поточного року в Україні курс долара зросте до 41 гривень, а до 2029 року показник становитиме 54,1 гривні.

Як повідомили у звіті МВФ World Economic Outlook, із 2025 року курс американської валюти поступово виростатиме. У 2027 році він перетне позначку в 50 гривень.

Середньорічний курс гривні до долара, згідно зі звітом, становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/дол;

2025 рік — 45,8 грн/дол;

2026 рік — 48,6 грн/дол;

2027 рік — 50,4 грн/дол;

2028 рік — 52,1 грн/дол;

2029 рік — 54,1 грн/дол.

За даними порталу «Мінфін», у п’ятницю, 28 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,71 (купівля) та 40,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,53 грн.

Довідка Finance.ua:

в оновленому консенсус-прогнозі семи інвесткомпаній та аналітичних центрів, які оприлюднив Центр економічної стратегії (ЦЕС), йдеться, що курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1;

у той же час в НБУ запевняють, що стуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків. Там також пояснили, чому курс долара зростає останнім часом.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.