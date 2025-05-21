Долар падає на тлі зустрічі «Великої сімки», — Bloomberg — Finance.ua
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Долар падає на тлі зустрічі «Великої сімки», — Bloomberg

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Долар падає на тлі зустрічі «Великої сімки», — Bloomberg
Долар падає на тлі зустрічі «Великої сімки», — Bloomberg
Долар падає на світовій арені. Трейдери зосередилися на зустрічі «Групи семи» в пошуках ознак того, що адміністрація Трампа прагне до ослаблення американської валюти.
Видання Bloomberg пише, що індекс Dollar Spot Index впав на 0,4% 21 травня, знижуючись третій день.
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Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив минулого тижня, що буде шукати можливість для валютних переговорів з американським колегою Скоттом Бессентом, на тлі спекуляцій про те, що адміністрація президента Дональда Трампа відкрита до ослаблення долара. Південна Корея вже підтвердила, що обговорювала валютні питання зі США під час переговорів на початку цього місяця.
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Занепокоєння з приводу дефіциту бюджету США також чинить тиск на долар. Законодавці обговорюють пакет заходів щодо зниження податків. Республіканці намагаються звести втрати доходів до 4,5 трильйона доларів за 10 років. У нинішньому вигляді втрати становитимуть 3,8 трильйона доларів. Це сталося після того, як минулого тижня агентство Moody’s знизило рейтинг боргових зобов’язань США, пославшись на нездатність зупинити тенденцію до збільшення бюджетного дефіциту.
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«Зростання бюджетних побоювань підживлює спільне зростання довгострокової прибутковості в США і падіння долара. Це може свідчити про те, що ринок втрачає апетит до фінансування подвійного дефіциту Америки на тлі переосмислення надлишкової ваги американських активів неамериканськими інвесторами, яке лише розпочинається», — говорить стратег з валютних операцій Bank of Singapore Ltd Мо Сіонг Сім.
За матеріалами:
УНІАН
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