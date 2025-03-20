Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час — Finance.ua
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Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час

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Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час
Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час
У Міністерстві оборони України попередили про те, що документи в «Резерв+» не працюватимуть протягом деякого часу.
Причина — 20 березня з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг.
Через це електронний військовий документ та послуги, пов’язані з реєстром, можуть бути недоступні.
Українцям радять заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.
Після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.
Нагадаємо, «Резерв+» — це мобільний застосунок, розроблений для військовозобов’язаних, який виконує роль електронного кабінету. У додатку користувачі можуть оновлювати свої облікові дані та отримувати інформацію з реєстру «Оберіг».

Довідка Finance.ua:

  • У січні у Резерв+ з’явилася можливість отримати електронне направлення на ВЛК.
  • Крім того, електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.
  • В Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої дані. Це можна буде зробити без звернення в ТЦК, використовуючи мобільний застосунок Резерв+.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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