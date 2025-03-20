Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час — Finance.ua

Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час Сьогодні 16:43

Документи в «Резерв+» не працюватимуть обмежений час

У Міністерстві оборони України попередили про те, що документи в «Резерв+» не працюватимуть протягом деякого часу.

Причина — 20 березня з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг.

Через це електронний військовий документ та послуги, пов’язані з реєстром, можуть бути недоступні.

Українцям радять заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.

Після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.

Нагадаємо, «Резерв+» — це мобільний застосунок, розроблений для військовозобов’язаних, який виконує роль електронного кабінету. У додатку користувачі можуть оновлювати свої облікові дані та отримувати інформацію з реєстру «Оберіг».

Довідка Finance.ua:

У січні у Резерв+ з’явилася можливість отримати електронне направлення на ВЛК.

Крім того, електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.

В Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої дані. Це можна буде зробити без звернення в ТЦК, використовуючи мобільний застосунок Резерв+.

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