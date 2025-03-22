Договір про спільне проживання пари: які переваги — Finance.ua

Договір про спільне проживання пари: які переваги Сьогодні 13:16 — Особисті фінанси

Договір про спільне проживання пари: які переваги, Фото: freepik

Все більше пар обирають спільне проживання без офіційного шлюбу. Сімейний кодекс визначає: майно, набуте під час такого проживання, вважається спільною сумісною власністю, якщо інше не передбачено письмовим договором.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Переваги договору про спільне проживання

У відомстві зазначили, у разі розірвання стосунків на практиці важко довести, що певне майно є спільною сумісною власністю.

«Якщо чоловік та жінка залишилися не в хороших стосунках і не дійшли згоди щодо поділу спільно нажитого майна, це питання вирішується шляхом звернення до суду з позовом про визнання факту проживання однією сім’єю та про визнання майна спільною сумісною власністю і поділ майна», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, забезпечити захист прав та інтересів обох сторін, можна укласти договір про спільне проживання чоловіка та жінки.

Зазначається, що жодна із сторін не повинна перебувати в офіційному шлюбі.

Що може містити такий договір

У договорі можна вказати не тільки відомості про початок спільного проживання, але і перелічити майно чи певні нюанси про спосіб його поділу у випадку припинення відносин.

Водночас правочин не може регулювати особисті відносини подружжя та особисті відносини між ними та дітьми.

Він має бути оформлений письмово. Нотаріально посвідчувати законодавством не вимагається.

Однак оформлення такого договору у нотаріуса має свої переваги, зокрема нотаріус:

допоможе скласти проєкт договору та надасть роз’яснення з питань вчинення нотаріальної дії;

визначить обсяг цивільної дієздатності сторін;

перевірить, чи відповідає зміст посвідчуваного ним правочину вимогам закону і дійсним намірам сторін;

з’ясує та переконається, що кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки.

Договір про спільне проживання допоможе забезпечити прозорість у фінансових і майнових питаннях і створить міцну правову основу для спільного життя.

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