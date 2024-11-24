«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії» — Finance.ua

«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії» Сьогодні 17:13 — Технології&Авто

«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії»

За три місяці роботи сервісу реєстрації шлюбу через додаток «Дія» 1 170 пар офіційно стали подружжям.



Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«В умовах війни шлюб онлайн є особливо важливим, це топпослуга для військових та пар, які перебувають на відстані», — написав Федоров.

Він зазначив, що сервіс став революційним не лише для України, а й для всього світу: вперше запущено повний цикл одруження в смартфоні.

Очільник Мінцифри нагадав, що реєстрація шлюбу в «Дії» потрапила в список найкращих винаходів світу від TIME, а також стала трендом в українських соцмережах.

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Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників від мобілізації буде доступна лише в електронному форматі через портал «Дія».

Також з 31 жовтня українські підприємці можуть онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні 2024 року.

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