«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії»

Технології&Авто
21
«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії»
«Шлюб онлайн»: скільки пар вже одружилося в «Дії»
За три місяці роботи сервісу реєстрації шлюбу через додаток «Дія» 1 170 пар офіційно стали подружжям.
Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Читайте також
«В умовах війни шлюб онлайн є особливо важливим, це топпослуга для військових та пар, які перебувають на відстані», — написав Федоров.
Він зазначив, що сервіс став революційним не лише для України, а й для всього світу: вперше запущено повний цикл одруження в смартфоні.
Очільник Мінцифри нагадав, що реєстрація шлюбу в «Дії» потрапила в список найкращих винаходів світу від TIME, а також стала трендом в українських соцмережах.
Читайте також
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників від мобілізації буде доступна лише в електронному форматі через портал «Дія».
Також з 31 жовтня українські підприємці можуть онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.