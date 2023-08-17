Договір довічного утримання: що передбачає і як отримати нерухомість — Finance.ua

Договір довічного утримання: що передбачає і як отримати нерухомість Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Договір довічного утримання: що передбачає і як отримати нерухомість

Безкоштовно набути нерухомість в Україні можна у спадок, як дарунок і за договором довічного утримання. І, якщо зі спадщиною й дарчею наразі все зрозуміло, то з договором про пожиттєвий догляд — навпаки. Він набув нової актуальності: документ дедалі частіше розглядають як підставу для звільнення від мобілізації.

Як це все працює - розповіли експерти порталу flombu.com.

Коли укладають договір про довічне утримання

Договір довічного утримання укладається між людиною, яка потребує догляду і віддає за це своє майно, і людиною, яка обіцяє надати такий догляд, а натомість отримує квартиру чи будинок.

Такий документ є пожиттєвим: особа, яка потребує піклування, має право проживати у квартирі чи будинку до кінця своїх днів. А той, хто обіцяє догляд, зобов’язаний надавати його впродовж цього часу.

Коли нерухомість переходить до набувача за договором утримання

Щойно ви підпишете договір про довічне утримання і офіційно візьметеся доглядати іншу людину, її нерухомість стає вашою. Але, звісно, з умовою. Ви не зможете розпоряджатися цим житлом — ані продати, подарувати, заповісти чи здати в оренду — допоки людина, якою ви опікуєтеся, жива.

Відповідно, і людина, яка потребує опіки, не має права розпоряджатися нерухомістю, адже, підписавши угоду, втрачає право власності на помешкання.

Водночас ви можете користуватися цією квартирою чи будинком: проживати, вести господарство, робити ремонт тощо.

Припинення договору довічного утримання

Довічне утримання є довгостроковою дією і зупиняється здебільшого після смерті однієї зі сторін. Утім, у деяких випадках такий договір розриває суд.

Отож, договір про довічне утримання припиняє дію, якщо:

людина, яка потребувала догляду за договором, померла; помер доглядач і немає спадкоємців, які можуть отримати нерухомість;

на те є рішення суду.



Розірвання договору довічного утримання через суд

Суд може розірвати договір довічного утримання у двох випадках:

1. Якщо відчужувач чи інші особи доведуть, що набувач не виконує своїх зобов’язань з догляду

У такому разі людина, яка віддала свою нерухомість в обмін на пожиттєвий догляд, отримує своє нерухоме майно назад. Витрати набувача на догляд, визнаний судом недостатнім чи неналежним, не компенсуються.

2. Якщо договір довічного утримання розривається з ініціативи набувача

Той, хто зобов’язався надати довічний догляд, може відмовитися від виконання умов договору, якщо, скажімо, його фінансове становище погіршилося і тепер він не має змоги забезпечувати відчужувача.

Якщо набувач доведе, що це сталося з незалежних обставин, суд може залишити за ним частину нерухомого майна, зважаючи на час, упродовж якого набувач належно виконував свої обов’язки за договором, і фінансові витрати для забезпечення потреб відчужувача.

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Договір довічного утримання і мобілізація

У багатьох українців нині виникає питання про звільнення чи відтермінування від мобілізації на основі договору довічного утримання. Мовляв, як можна йти служити, якщо ви доглядаєте за людиною і підписали про це угоду. Втім, не все так просто.

Чи є договір довічного утримання підставою для звільнення від мобілізації

Ні, сам собою договір довічного утримання не є документом, який підтверджує ваше право не йти до армії. Однак у комплексі з іншими обставинами така угода таки може сприяти вашій відстрочці від служби. Насамперед, якщо у вашій родині є інвалід 1, 2 чи 3 групи. Окремо такий договір призову не зарадить.

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