Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка) — Finance.ua
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Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка)

Фондовий ринок
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Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка)
Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка)
Попри західні санкції, росії вдалося збільшити прибутки від продажу нафти. У 2024 році надходження до бюджету склали 9,1 трлн рублів, що є найвищим показником щонайменше з 2018 року. Доходи від експорту нафти й газу залишаються основним джерелом фінансування війни проти України.
Як під час повномасштабної війни змінюються доходи кремля від експорту нафти — розповіло видання «Слово і діло».
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У 2022 році російський бюджет отримав від експорту нафти трохи більше 8 трлн рублів. У лютому, тобто в останній місяць перед вторгненням, росія заробила 697,1 млрд рублів, барель Urals (основний експортний бренд російської нафти) коштував близько 94,94 доларів (найвища ціна за рік).
Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка)
Найбільше надходжень від експорту нафти було у березні та квітні — 976,1 млрд рублів та 1,5 трлн рублів відповідно. Середня ціна бареля Urals тоді становила 92,59 доларів та 72,55 доларів.
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До кінця 2022 року, у листопаді-грудні, доходи росії від продажу нафти знизилися до 411 млрд рублів. російська нафта у грудні подешевшала до 52,23 долара за барель.
У 2023 році доходи російського бюджету від продажу нафти знизилися до 7,01 трлн рублів. У січні та лютому надходження склали 310,1 млрд і 360,6 млрд рублів відповідно, а вартість бареля нафти впала до 51,9 доларів.
У другій половині року нафта подорожчала, і доходи росії зросли. Наприклад, у жовтні надходження до бюджету від експорту нафти становили 1,5 трлн рублів.
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У 2024 році росія змогла збільшити доходи від експорту нафти до 9,1 трлн рублів.
  • У січні надходження до бюджету склали 501,2 млрд рублів;
  • у лютому — 795 млрд;
  • у березні — 1,1 трлн;
  • у квітні — 1,1 трлн;
  • у травні — 632,5 млрд;
  • у червні — 590,6 млрд;
  • у липні — 1,1 трлн;
  • у серпні — 616 млрд;
  • у вересні — 597,2 млрд;
  • у жовтні — 1,05 трлн;
  • у листопаді — 605,2 млрд;
  • у грудні — 570,6 млрд.
Максимальна середньомісячна ціна бареля Urals становила 73,02 доларів (квітень), мінімальна — 61,65 доларів (вересень).
Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs Group Inc вважають, що масштабні санкції США проти російської нафтової промисловості навряд чи стануть «великим ударом» по видобутку. Річ у тім, що зростання фрахтових ставок і дешева нафта підтримують торгівлю.
За матеріалами:
Слово і Діло
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