Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка) — Finance.ua

Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка) Сьогодні 20:10 — Фондовий ринок

Доходи рф від продажу нафти: що змінилося з повномасштабним вторгненням в Україну (інфографіка)

Попри західні санкції, росії вдалося збільшити прибутки від продажу нафти. У 2024 році надходження до бюджету склали 9,1 трлн рублів, що є найвищим показником щонайменше з 2018 року. Доходи від експорту нафти й газу залишаються основним джерелом фінансування війни проти України.

Як під час повномасштабної війни змінюються доходи кремля від експорту нафти — розповіло видання «Слово і діло».

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У 2022 році російський бюджет отримав від експорту нафти трохи більше 8 трлн рублів. У лютому, тобто в останній місяць перед вторгненням, росія заробила 697,1 млрд рублів, барель Urals (основний експортний бренд російської нафти) коштував близько 94,94 доларів (найвища ціна за рік).



Найбільше надходжень від експорту нафти було у березні та квітні — 976,1 млрд рублів та 1,5 трлн рублів відповідно. Середня ціна бареля Urals тоді становила 92,59 доларів та 72,55 доларів.

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До кінця 2022 року, у листопаді-грудні, доходи росії від продажу нафти знизилися до 411 млрд рублів. російська нафта у грудні подешевшала до 52,23 долара за барель.

У 2023 році доходи російського бюджету від продажу нафти знизилися до 7,01 трлн рублів. У січні та лютому надходження склали 310,1 млрд і 360,6 млрд рублів відповідно, а вартість бареля нафти впала до 51,9 доларів.

У другій половині року нафта подорожчала, і доходи росії зросли. Наприклад, у жовтні надходження до бюджету від експорту нафти становили 1,5 трлн рублів.

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У 2024 році росія змогла збільшити доходи від експорту нафти до 9,1 трлн рублів.

У січні надходження до бюджету склали 501,2 млрд рублів;

надходження до бюджету склали 501,2 млрд рублів; у лютому — 795 млрд;

— 795 млрд; у березні — 1,1 трлн;

— 1,1 трлн; у квітні — 1,1 трлн;

— 1,1 трлн; у травні — 632,5 млрд;

— 632,5 млрд; у червні — 590,6 млрд;

— 590,6 млрд; у липні — 1,1 трлн;

— 1,1 трлн; у серпні — 616 млрд;

— 616 млрд; у вересні — 597,2 млрд;

— 597,2 млрд; у жовтні — 1,05 трлн;

— 1,05 трлн; у листопаді — 605,2 млрд;

— 605,2 млрд; у грудні — 570,6 млрд.

Максимальна середньомісячна ціна бареля Urals становила 73,02 доларів (квітень), мінімальна — 61,65 доларів (вересень).

Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs Group Inc вважають , що масштабні санкції США проти російської нафтової промисловості навряд чи стануть «великим ударом» по видобутку. Річ у тім, що зростання фрахтових ставок і дешева нафта підтримують торгівлю.

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