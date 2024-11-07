Доходи рф від експорту нафти знизилися: Russian Oil Tracker (інфографіка) — Finance.ua

Доходи рф від експорту нафти знизилися: Russian Oil Tracker (інфографіка) Сьогодні 07:29 — Світ

Доходи рф від експорту нафти знизилися: Russian Oil Tracker (інфографіка)

У вересні 2024 року доходи рф від експорту нафти знизилися до $14,7 млрд через нижчі світові ціни, а не посилення санкцій.

Про це свідчить жовтневий Russian Oil Tracker від KSE Institute.

Незважаючи на посилені санкції країн коаліції щодо суден тіньового флоту, росія продовжує активно використовувати його для експорту нафти та шукати шляхи обходу обмежень.

Російський експорт сирої нафти морем збільшився на 8,6% у вересні 2024 року, при цьому лише 8% поставок мали страхування IG P&I. Експорт з портів Чорного моря скоротився на 10,6% за місяць і наразі повністю залежить від танкерів тіньового флоту без страхування IG, тоді як у серпні 16% поставок мали покриття IG. Експорт з портів Балтійського моря зріс на 30,2% у місячному обчисленні, при цьому частка застрахованих суден склала 16%. Рівень страхового покриття для експорту з портів Тихого океану залишається низьким і становить лише 2%, тоді як для експорту з портів на Арктичному узбережжі він повністю відсутній.

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Хоча обсяги експорту російської сирої нафти та нафтопродуктів збільшилися на 0,5 млн барелів на добу, це зростання не змогло компенсувати падіння експортних надходжень через зниження цін на нафту, що призвело до зниження доходів. Ціна Urals FOB Приморськ та Новоросійськ знизилась на $6,9 та $6,5 за барель відповідно до $62 за барель, а знижка до Brent дещо збільшилася і склала приблизно $11 за барель.

Широке використання росією танкерів тіньового флоту призвело до того, що обхід цінових обмежень на нафту став звичайною практикою. У вересні з російських портів вийшли 112 тіньових танкерів, завантажених сирою нафтою, 79% з яких понад 15 років. Окрім цього, два надвеликі танкери для сирої нафти (VLCC), які занадто габаритні для завантаження в російських портах, були залучені до перекачування нафти з судна на судно (STS). Окрім додаткових прибутків, ці застарілі танкери становлять значні екологічні ризики, підвищуючи ймовірність розливів нафти.

Для розширення операцій тіньового флоту росія почала переводити танкери, що раніше належали Совкомфлоту, під управління інших компаній, щоб приховати фактичну власність. З серпня 2024 року частина танкерів була передана від фірм, пов’язаних із Совкомфлотом, трьом новим еміратським компаніям та одній турецькій компанії. Наразі під управлінням цих еміратських компаній перебуває 16 танкерів, 12 з яких вже потрапили під санкції Великої Британії. Усі три еміратські фірми зареєстровані за однією адресою в Дубаї.

США, ЄС та Велика Британія посилили санкції проти російського тіньового флоту, виводячи судна з комерційного обігу. Станом на 21 жовтня 92 танкери були санкціоновані за транспортування російської нафти. Випробовуючи ефективність цих заходів, росія повернула 22 судна в експлуатацію після тривалого простою, причому 17 з них проходили через води ЄС і G7 або поблизу них. Решта 70 танкерів залишаються поза комерційним використанням.

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Менеджери суден з ОАЕ та Китаю продовжують допомагати росії експортувати сиру нафту за цінами, вищими за встановлену цінову стелю. Компанія Stream Ship Management Fzco (ОАЕ) очолила список транспортерів російської сирої нафти сьомий місяць поспіль, забезпечивши 13% експорту у вересні. На шість китайських компаній припало 15% експорту. Ці менеджери сприяють підробці документів і організації STS трансферів для того, щоб приховати реальне походження нафти і маршрути танкерів.

росія використовує схему подвійного продажу нафти для обходу санкцій за сприяння менеджерів суден. У січні-вересні 2024 року російські компанії продали 36,7 мільйонів барелів сирої нафти на умовах FOB іншим вітчизняним фірмам, переважно Лукойлу та Газпрому. Ця схема дозволяє отримати страхування за фіксованою ціною, оскільки продавці уникають ризиків, пов’язаних з експортом. Після цього нафта перепродається кінцевим споживачам на умовах DES за вищою ціною, причому російські компанії номінально гарантують експортну безпеку для поставок сирої нафти, але фактично не забезпечують її. Така тактика дозволяє здійснювати продажі вище цінової стелі без належного страхування, приховуючи кінцеву ціну продажу та ускладнюючи регуляторні перевірки.

Індія, Китай та Туреччина залишаються ключовими імпортерами російської сирої нафти, на які припадає 98% від загального обсягу експорту. Індія збільшила імпорт на 13,5%, до 1,848 млн барелів на добу, тоді як Китай — на 15,6%, до 1,358 млн барелів на добу. Незважаючи на суттєве зниження поставок на 33,3% у вересні, Туреччина зберегла позицію серед трьох провідних імпортерів, закуповуючи 132 тис. барелів на добу, що є найнижчим рівнем з грудня 2022 року.

За оцінками KSE Institute, доходи рф від продажу нафти за поточних обмежень цін на нафту та санкційному статусі-кво, сягнуть $187 млрд в 2024 році та $143 млрд у 2025 році. Однак слабке дотримання санкцій може призвести до збільшення доходів до $190 млрд та $174 млрд у 2024 і 2025 роках відповідно.

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