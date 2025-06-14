Доходи на українському ринку фіксованого інтернету впали на 30% — Finance.ua
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Доходи на українському ринку фіксованого інтернету впали на 30%

Технології&Авто
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Доходи на українському ринку фіксованого інтернету впали на 30%
Доходи на українському ринку фіксованого інтернету впали на 30%
Після заборони спрощеної системи оподаткування доходи на ринку фіксованого інтернету у четвертому кварталі 2024 року впали на 30%.
Про це сказано у аналізі Офісу ефективного регулювання BRDO.
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Зазначається, що доходи ринку впали до 4,3 млрд грн порівняно з ІІІ кварталом, що є найнижчим показником з 2022 року.
Доходи на українському ринку фіксованого інтернету впали на 30%
За опублікованими даними, кількість користувачів фіксованого інтернету скоротилася на 3,5% — до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року.
Водночас звітність щодо абонентів є рекордно неповною в 2024 році: понад 40% компаній, які звітували про доходи, не надали даних про абонентську базу.
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Така неповнота звітності фіксується вперше з 2021 року. Станом на кінець минулого року до списку найбільших компаній увійшли нові гравці — ПАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ НВП «Тенет», тоді як ТОВ «Мега Лінк» і ТОВ «Гігатранс Україна» вибули.
Доходи на українському ринку фіксованого інтернету впали на 30%
«Заборона „спрощенки“ стала каталізатором змін на ринку фіксованого інтернету. Ми уже бачимо різке падіння доходів, неповноту звітності і перші ознаки переформатування ринку. Це тривожні сигнали, що ставлять під загрозу конкуренцію в галузі і доступність інтернету для населення», — заявив керівник сектору «ІТ та Телеком» в BRDO Ігор Самоходський.
Нагадаємо, ще одна галузь, яка демонструє позитивні зрушення у детінізації — це сектор надання інтернет-послуг.
Зі слів голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, значне зростання спостерігається серед юридичних осіб, тоді як ФОПи показали спад — це може свідчити про перехід галузі від моделі «кущів ФОП» на юридичні особи.
За матеріалами:
mezha.media
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