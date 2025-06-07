ЄС запустить застосунок для перевірки віку, щоб посилити захист неповнолітніх в інтернеті — Finance.ua

ЄС запустить застосунок для перевірки віку, щоб посилити захист неповнолітніх в інтернеті Вчора 01:21 — Технології&Авто

ЄС запустить застосунок для перевірки віку, щоб посилити захист неповнолітніх в інтернеті

У липні Європейський Союз запустить новий застосунок для перевірки віку, який допоможе посилити захист неповнолітніх в Інтернеті, не розкриваючи їхні особисті дані платформам.

Про це пише Financial Times.

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Зазначається, що цей застосунок сприятиме ефективнішому виконанню правил, що зобов’язують онлайн-платформи захищати дітей.

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Додаток стане попередником європейського цифрового ідентифікаційного гаманця, запуск якого запланований на 2026 рік.

Головною його перевагою є перевірка віку без необхідності передавати особисту інформацію користувачів платформам.

Також розглядається впровадження налаштувань приватності для дитячих акаунтів за замовчуванням, щоб знизити ризик небажаних контактів з незнайомцями в Інтернеті.

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«Захист неповнолітніх є для нас дуже важливим пріоритетом, і ми будемо вживати більше заходів у цьому напрямку», — зазначила керівниця ЄС з питань технологій Генна Вірккунен і зауважила, що очікує більшої ініціативи від самих технологічних компаній.

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