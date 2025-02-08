Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік — Finance.ua

Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік 08.02.2025, 00:24 — Технології&Авто

Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік

Доходи LinkedIn зросли на 9% за останній рік, а преміум-підписки принесли компанії рекордні $2 млрд.

Про це повідомили TechCrunch у компанії.

Значення преміумпідписок

Цифра у $2 млрд є важливою віхою для LinkedIn і свідчить про те, що компанія докладає зусиль для включення все більшої кількості додаткових функцій до платних рівнів, щоб переконати більше користувачів реєструватися і платити за них.

Читайте також LinkedIn додав новий безплатний ШІ-інструмент для пошуку роботи

За останні два роки загальна кількість користувачів зросла приблизно на 50%.

«Побудова бізнесу з підпискою, що приносить дохід у розмірі $2 млрд, — це те, чого в історії вдалося досягти лише кільком компаніям, що займаються цифровими технологіями, — заявив генеральний директор Раян Росланскі.

За його словами, LinkedIn робить ставку на інвестиції в інструменти штучного інтелекту, щоб допомогти підписникам прискорити їхній доступ до можливостей, і це приносить свої плоди.

Читайте також LinkedIn оштрафували на €310 млн

LinkedIn, який зараз має понад 1 млрд користувачів (преміум і безплатних), не розкриває, скільки преміумпідписки принесли грошей у відсотках від загального доходу, але TechCrunch спробував підрахувати.

У 2024 році дохід LinkedIn склав близько $16,2 млрд. Грубо кажучи, це означає, що преміумпідписки становлять близько 12,5% доходу LinkedIn.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.