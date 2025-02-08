Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік — Finance.ua
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Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік

Технології&Авто
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Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік
Доходи LinkedIn від преміумпідписок досягли рекордних $2 млрд за рік
Доходи LinkedIn зросли на 9% за останній рік, а преміум-підписки принесли компанії рекордні $2 млрд.
Про це повідомили TechCrunch у компанії.

Значення преміумпідписок

Цифра у $2 млрд є важливою віхою для LinkedIn і свідчить про те, що компанія докладає зусиль для включення все більшої кількості додаткових функцій до платних рівнів, щоб переконати більше користувачів реєструватися і платити за них.
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За останні два роки загальна кількість користувачів зросла приблизно на 50%.
«Побудова бізнесу з підпискою, що приносить дохід у розмірі $2 млрд, — це те, чого в історії вдалося досягти лише кільком компаніям, що займаються цифровими технологіями, — заявив генеральний директор Раян Росланскі.
За його словами, LinkedIn робить ставку на інвестиції в інструменти штучного інтелекту, щоб допомогти підписникам прискорити їхній доступ до можливостей, і це приносить свої плоди.
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LinkedIn, який зараз має понад 1 млрд користувачів (преміум і безплатних), не розкриває, скільки преміумпідписки принесли грошей у відсотках від загального доходу, але TechCrunch спробував підрахувати.
У 2024 році дохід LinkedIn склав близько $16,2 млрд. Грубо кажучи, це означає, що преміумпідписки становлять близько 12,5% доходу LinkedIn.
За матеріалами:
dev.ua
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