LinkedIn додав новий безплатний ШІ-інструмент для пошуку роботи — Finance.ua

LinkedIn додав новий безплатний ШІ-інструмент для пошуку роботи Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

LinkedIn додав новий безплатний ШІ-інструмент для пошуку роботи

LinkedIn створив два ШІ-інструменти: Jobs Match для кандидатів та ШІ-агента для рекрутерів та ейчарів. Обидва є безплатними, тобто не потрібно бути платним користувачем LinkedIn, щоб використовувати базову версію цих інструментів.

Jobs Match надасть негайну пораду щодо того, чи варта конкретна вакансія часу кандидата, щоб подати на неї заявку. Користувачі можуть отримати детальні підсумки разом зі списками вакансій, щоб вони знали, наскільки кваліфіковані для функціоналу.

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Паралельно з цим компанія запускає ШІ-агента, орієнтованого на малий бізнес, — віртуальну версію менеджерів і команд з підбору персоналу, яких зазвичай використовують великі компанії для розробки заявок на роботу, пошуку кваліфікованих кандидатів і сортування заявок, пише TechCrunch.

Ці інструменти допоможуть рекрутерам та ейчарам краще відбирати потрібних кандидатів, а тим, хто шукає роботу, краще фільтрувати вакансії, які їм більше підходять.

Примітно, що обидва продукти були створені LinkedIn на основі власної технології штучного інтелекту та власних сторонніх даних платформи. Раніше запускалися продукти на основі технології OpenAI.

За даними LinkedIn, зараз 5 млн людей увімкнули функцію Open to Work — це на 40% більше, ніж рік тому. Також 67 млн користувачів шукають роботу щотижня. З боку малого бізнесу близько 2,5 млн використовують LinkedIn для найму.

Проте кількість людей, які шукають роботу в LinkedIn, є відносно невеликою, враховуючи, що на сайті зареєстровано понад мільярд користувачів. Тож LinkedIn ризикує втратити позиції свого рекрутингового бізнесу. Тому, крім низки продуктів спеціально для преміумкористувачів, компанія почала рухатися в іншому напрямку, зробивши ці два інструменти доступними для всіх.

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