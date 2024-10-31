LinkedIn запускає ШІ-помічника для рекрутингу — Finance.ua
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LinkedIn запускає ШІ-помічника для рекрутингу

Технології&Авто
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LinkedIn запускає ШІ-помічника для рекрутингу
LinkedIn запускає ШІ-помічника для рекрутингу
LinkedIn оголосила про запуск нового інструменту Hiring Assistant, призначеного для автоматизації рекрутингових процесів за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє TechCrunch.
Hiring Assistant допомагає з виконанням рутинних завдань, таких як формулювання посадових інструкцій, пошук та взаємодія з кандидатами. LinkedIn розглядає це як вагому інновацію у своїй стратегії штучного інтелекту, адже це перший «штучний інтелект-агент», орієнтований на рекрутерів — одну з найприбутковіших аудиторій платформи.
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Новий інструмент вже тестується з обраною групою клієнтів, серед яких такі компанії, як AMD, Canva та Zurich Insurance, і незабаром буде доступний для ширшого кола користувачів. LinkedIn вбачає у Hiring Assistant можливість не тільки оптимізувати процес найму, а й створити більш зручний досвід для рекрутерів, що дозволить їм зосередитися на стратегічних завданнях, а не на рутинній роботі.
Hiring Assistant може завантажувати як повні посадові інструкції, так і окремі ключові вимоги, аналізувати їх і створювати списки необхідних навичок для кандидатів, надаючи також перші рекомендації на основі бази даних LinkedIn, яка налічує близько мільярда користувачів. Важливим нововведенням також є пошук кандидатів на основі навичок, а не традиційних параметрів, таких як місце проживання чи навчання.
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Цей інструмент інтегрується зі сторонніми системами відстеження заявок і здатен обробляти додаткові комунікаційні завдання, як-от обмін повідомленнями та організацію співбесід. Усе це, на думку LinkedIn, дозволить зробити рекрутинг ефективнішим і забезпечити кращий досвід як для рекрутерів, так і для кандидатів.
За матеріалами:
Speka
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