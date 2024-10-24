LinkedIn оштрафували на €310 млн — Finance.ua

LinkedIn оштрафували на €310 млн Сьогодні 20:39 — Фондовий ринок

LinkedIn оштрафували на €310 млн

Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала LinkedIn на 310 мільйонів євро за незаконне опрацювання персональних даних користувачів у межах Європейського Союзу для показу таргетованої реклами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тепер компанія LinkedIn, що належить Microsoft Corp., має привести обробку даних у відповідність до Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

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За словами заступника голови ірландського регулятора Грема Дойла, обробка персональних даних LinkedIn без належної правової підстави є явним та серйозним порушенням фундаментального права суб’єктів даних на захист даних.

В LinkedIn розповіли, що справа пов’язана з претензіями 2018 року відносно деяких заходів компанії щодо цифрової реклами в ЄС.

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«Хоч ми і вважаємо, що дотримуємося Загального регламенту про захист даних, але ми працюємо над тим, щоб наша рекламна практика відповідала цьому рішенню до крайнього терміну, встановленого IDPC», — йдеться в заяві представника компанії.

Ірландська комісія із захисту даних розпочала розслідування щодо практики обробки даних LinkedIn після скарги, поданої до французького регулятора даних. LinkedIn, як і багато інших великих технологічних компаній, має європейську штаб-квартиру в Ірландії, що означає, що місцеві регулятори повинні забезпечувати дотримання правил ЄС.

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