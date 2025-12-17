Дохід від реклами на YouTube: як ФОПу сплачувати податки Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Дохід від реклами на YouTube: як ФОПу сплачувати податки

Доходи від реклами на YouTube можуть оподатковуватися по-різному — усе залежить від того, про що саме ця реклама і чи пов’язана вона з підприємницькою діяльністю автора каналу. Саме від цього залежить, як правильно враховувати отримані кошти та які податки з них потрібно сплачувати.

Про це повідомило Головне управління податкової у Вінницькій області.

Що кажуть податківці

Зокрема, якщо реклама YouTube, яка розміщується у відеоматеріалах, створених ФОПом — платником єдиного податку, має безпосередній зв’язок із його господарською діяльністю, то кошти, отримані від YouTube і зараховані на рахунок у банківській установі України, відкритий для підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП.

Такі надходження враховуються протягом звітного періоду, але не пізніше річного податкового (звітного) періоду, та оподатковуються відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Отже, у разі розміщення реклами, яка просуває діяльність фізичної особи-підприємця, доходи від неї можуть бути включені до бази оподаткування платника єдиного податку за умови дотримання встановлених вимог.

Натомість, якщо реклама стосується виключно діяльності YouTube і не пов’язана з господарською діяльністю фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку, отримані кошти підлягають оподаткуванню як іноземний дохід за правилами, передбаченими для фізичних осіб — платників податків.

