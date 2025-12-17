Дохід від реклами на YouTube: як ФОПу сплачувати податки
Доходи від реклами на YouTube можуть оподатковуватися по-різному — усе залежить від того, про що саме ця реклама і чи пов’язана вона з підприємницькою діяльністю автора каналу. Саме від цього залежить, як правильно враховувати отримані кошти та які податки з них потрібно сплачувати.
Про це повідомило Головне управління податкової у Вінницькій області.
Що кажуть податківці
Зокрема, якщо реклама YouTube, яка розміщується у відеоматеріалах, створених ФОПом — платником єдиного податку, має безпосередній зв’язок із його господарською діяльністю, то кошти, отримані від YouTube і зараховані на рахунок у банківській установі України, відкритий для підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП.
Такі надходження враховуються протягом звітного періоду, але не пізніше річного податкового (звітного) періоду, та оподатковуються відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
Отже, у разі розміщення реклами, яка просуває діяльність фізичної особи-підприємця, доходи від неї можуть бути включені до бази оподаткування платника єдиного податку за умови дотримання встановлених вимог.
Натомість, якщо реклама стосується виключно діяльності YouTube і не пов’язана з господарською діяльністю фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку, отримані кошти підлягають оподаткуванню як іноземний дохід за правилами, передбаченими для фізичних осіб — платників податків.
Раніше ми повідомляли, які податки повинні сплачувати блогери.
Поділитися новиною
Також за темою
Дохід від реклами на YouTube: як ФОПу сплачувати податки
Новорічний стіл-2026: у скільки обійдуться продукти для свята (інфографіка)
Експерт назвав причини здорожчання автогазу в грудні
Wizz Air знову відкрила базу в найближчому до України міжнародному аеропорту
Деякі українці отримають четверту платіжку за газ
Реєстрація місця проживання в Німеччині: що потрібно знати українцям