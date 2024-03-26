До закінчення кампанії з декларування за 2023 рік залишилося кілька днів: в НАЗК нагадали терміни — Finance.ua

До закінчення кампанії з декларування за 2023 рік залишилося кілька днів: в НАЗК нагадали терміни Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

До закінчення кампанії з декларування за 2023 рік залишилося кілька днів: в НАЗК нагадали терміни

У неділю, 31 березня, завершується кампанія декларування за 2023 рік.

Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.

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«Вже за тиждень завершується кампанія декларування за 2023 рік. Для спрощення процесу заповнення декларації НАЗК реалізувало послугу отримання особистих даних членів сім'ї декларанта у застосунку „Дія“. Таким чином, при формуванні довідки „Дані для декларації“ декларант отримає дані не лише стосовно себе, а й стосовно членів його сімʼї», — сказано в повідомленні.

Що потрібно зробити декларанту для отримання інформації про членів сім'ї:

В розділі «Дані для декларації» особистого кабінету в Реєстрі декларацій біля відповідного звітного періоду, наприклад, за 2023 рік, натиснути на кнопку «Сформувати довідку»; В наступному вікні «Додати члена сім'ї» заповнити дані, вказавши ПІБ, податковий номер члена сімʼї та натиснути «Зберегти»; Натиснути «Отримати дані» навпроти кожного зазначеного члена сім'ї.

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Далі член вашої сім'ї отримає повідомлення у мобільному застосунку Дія, в якому в один клік зможе підтвердити належність до членів вашої сім'ї, погодити збір та передачу вам даних стосовно себе для заповнення декларації. При цьому в особистому кабінеті Реєстру декларацій ви будете бачити зміну статусу запиту:

«Запит в процесі обробки» — член сім'ї ще не підтвердив запит;

«Не знайдено» — член сім'ї не є користувачем мобільного застосунку «Дія» або зазначено недійсний податковий номер;

«Погодження отримано» — підтвердження члена сім'ї отримано;

«Погодження відхилено» — член сім'ї відхилив запит на підтвердження статусу члена сім'ї;

«Термін дії запиту скінчився» — член сім'ї не відреагував на запит щодо підтвердження статусу члена сім'ї.

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Після отримання «Погодження отримано» для подальшого формування довідки треба натиснути «Сформувати довідку».

Якщо ви бачите статус «Погодження відхилено» або «Не знайдено», то ви може надіслати запит таким членам сім'ї повторно, але не більше трьох разів. Якщо погодження так і не отримано, відомості про такого члена сім'ї треба видалити з переліку. Далі - натиснути кнопку «Сформувати довідку».

Після завершення збору інформації натиснути «Переглянути довідку».

Що потрібно знати члену сім'ї, щоб допомогти заповнити декларацію:

Потрібно бути авторизованим користувачем мобільного застосунку «Дія» і мати податковий номер. Необхідно вчасно, протягом 24 годин після отримання повідомлення, надати відповідь на запит інформації. Якщо цього не зробити, то термін дії запиту сплине. Якщо ви відхиляєте такий запит або термін його дії скінчився, декларант не отримає дані стосовно вас і ви не допоможете заповнити йому декларацію. При цьому декларант може надіслати запит повторно, але не більше трьох разів. У разі підтвердження запиту, НАЗК збере інформацію про ваші активи та доходи, а потім передасть їх декларанту в його особистий кабінет в Реєстрі декларацій. Інформація передається в обсягах, необхідних для заповнення декларації, згідно з формою декларації, тому використати її для інших цілей неможливо.

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Довідка «Дані для декларації» за відповідний звітний період формується лише один раз. Якщо ви раніше уже сформували таку довідку, то повторно зробити це неможливо.

Довідка Finance.ua:

12 березня керівник Управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Кулікова повідомляла, що до Реєстру НАЗК уже надійшло майже 238 тисяч декларацій за 2023 рік, що становить близько третини від очікуваного обсягу;

згідно з законом для певних категорій декларантів було відтерміновано обов’язок подавати декларації на 90 днів після завершення чи скасування воєнного стану. Йдеться про військовослужбовців, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, декларантів, які виконують повноваження в зоні активних бойових дій, членів їхніх сімей, а також членів ВЛК, МСЕК, ЛЛК, ЛКК.

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