Річна декларація за 2023 рік: що та коли подавати ФОП — Finance.ua

Річна декларація за 2023 рік: що та коли подавати ФОП
З 1 січня 2024 року ФОПи всіх груп можуть подавати декларацію за попередній рік.
Telegram-канал про податки «Твій бухгалтер» нагадав про терміни та нюанси її подання.
Терміни для ФОП першої та другої груп:
- річний звіт до 29 лютого;
- ЄСВ за 4 квартал до 19 січня — 4422 грн (по 1474 грн за жовтень, листопад та грудень);
- Єдиний податок за січень до 19 січня: 1 група — 302,80 грн, 2 група — 1420 грн.
Терміни для ФОП третьої групи:
- річний звіт по 5% до 9 лютого;
- ЄСВ за 4 квартал до 19 січня — 4422 грн (по 1474 грн за жовтень, листопад та грудень);
- Єдиний податок за 4 квартал до 19 лютого (жовтень-грудень).
На час воєнного стану продовжує діяти добровільна сплата ЄСВ за себе для усіх ФОП та самозайнятих. Проте варто врахувати, що тоді не нараховується трудовий стаж.
Декларацію з єдиного податку за 2023 рік ФОП 1 та 2 групи подають до 29 лютого разом з додатком ЄСВ:
- форма F0103406 (річна декларація);
- форма F0134106 (додаток 1 по ЄСВ) — її не додають лише підприємці, які мають пільги зі сплати ЄСВ.
Нові ФОП 1 та 2 групи (зареєстровані у 2023 році)
До 30 квітня додатково подають за перший місяць реєстрації (загальна система):
- Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік — форма F0100214;
- Додаток 1 по ЄСВ за місяць реєстрації - форма F0121914.
Нові ФОП 3 група
До 9 лютого подають Декларацію з єдиного податку за 2023 рік разом з додатком ЄСВ:
- Форма F0103308 (річна декларація);
- Форма F0133108 (додаток 1 по ЄСВ).
ФОП загальна система
До 30 квітня подають Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік разом з додатком ЄСВ:
- форма F0100214 (річна декларація);
- форма F0121914 (додаток 1 по ЄСВ);
До 09 травня оплата за підсумками року ПДФО та військовий збір.
З 1 січня 2024 року діятиме оновлена форма Декларації про майновий стан і доходи.
Самозайняті особи (адвокати, нотаріуси)
До 30 квітня подають Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік:
- форма F0100214 (річна декларація);
- форма F0121914 (додаток 1 по ЄСВ);
До 31 липня оплата ПДФО та військовий збір за підсумками 2023 року.
ФОП-роботодавці
До 9 лютого подають об'єднаний звіт Податковий розрахунок сум доходів фізичних осіб за 4 квартал: Форма F0500109.
Звіт подається обов’язково, якщо у кварталі були виплати фізособам. Якщо виплат не було — звіт за 4 квартал не подається.
Чи змінилися реквізити для сплати податків та ЄСВ?
З 1 січня 2024 року оновились реквізити лише окремих рахунків:
- 14 020 800 Акцизний податок на транспортні засоби;
- 19 011 000 Екологічний податок;
- 21 010 500 Дивіденди господарських товариств держвласністю.
Проте перед сплатою податків завжди варто перевіряти реквізити. Рахунки для сплати платежів на 2024 рік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, за 2023 рік в Україні зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців та 37 тисяч нових компаній. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.
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