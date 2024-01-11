Річна декларація за 2023 рік: що та коли подавати ФОП — Finance.ua
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Річна декларація за 2023 рік: що та коли подавати ФОП

Особисті фінанси
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Річна декларація за 2023 рік: що та коли подавати ФОП
Річна декларація за 2023 рік: що та коли подавати ФОП
З 1 січня 2024 року ФОПи всіх груп можуть подавати декларацію за попередній рік.
Telegram-канал про податки «Твій бухгалтер» нагадав про терміни та нюанси її подання.

Терміни для ФОП першої та другої груп:

  • річний звіт до 29 лютого;
  • ЄСВ за 4 квартал до 19 січня — 4422 грн (по 1474 грн за жовтень, листопад та грудень);
  • Єдиний податок за січень до 19 січня: 1 група — 302,80 грн, 2 група — 1420 грн.

Терміни для ФОП третьої групи:

  • річний звіт по 5% до 9 лютого;
  • ЄСВ за 4 квартал до 19 січня — 4422 грн (по 1474 грн за жовтень, листопад та грудень);
  • Єдиний податок за 4 квартал до 19 лютого (жовтень-грудень).
На час воєнного стану продовжує діяти добровільна сплата ЄСВ за себе для усіх ФОП та самозайнятих. Проте варто врахувати, що тоді не нараховується трудовий стаж.
Декларацію з єдиного податку за 2023 рік ФОП 1 та 2 групи подають до 29 лютого разом з додатком ЄСВ:
  • форма F0103406 (річна декларація);
  • форма F0134106 (додаток 1 по ЄСВ) — її не додають лише підприємці, які мають пільги зі сплати ЄСВ.

Нові ФОП 1 та 2 групи (зареєстровані у 2023 році)

До 30 квітня додатково подають за перший місяць реєстрації (загальна система):
  • Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік — форма F0100214;
  • Додаток 1 по ЄСВ за місяць реєстрації - форма F0121914.

Нові ФОП 3 група

До 9 лютого подають Декларацію з єдиного податку за 2023 рік разом з додатком ЄСВ:
  • Форма F0103308 (річна декларація);
  • Форма F0133108 (додаток 1 по ЄСВ).

ФОП загальна система

До 30 квітня подають Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік разом з додатком ЄСВ:
  • форма F0100214 (річна декларація);
  • форма F0121914 (додаток 1 по ЄСВ);
До 09 травня оплата за підсумками року ПДФО та військовий збір.
З 1 січня 2024 року діятиме оновлена форма Декларації про майновий стан і доходи.

Самозайняті особи (адвокати, нотаріуси)

До 30 квітня подають Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік:
  • форма F0100214 (річна декларація);
  • форма F0121914 (додаток 1 по ЄСВ);
До 31 липня оплата ПДФО та військовий збір за підсумками 2023 року.

ФОП-роботодавці

До 9 лютого подають об'єднаний звіт Податковий розрахунок сум доходів фізичних осіб за 4 квартал: Форма F0500109.
Звіт подається обов’язково, якщо у кварталі були виплати фізособам. Якщо виплат не було — звіт за 4 квартал не подається.

Чи змінилися реквізити для сплати податків та ЄСВ?

З 1 січня 2024 року оновились реквізити лише окремих рахунків:
  • 14 020 800 Акцизний податок на транспортні засоби;
  • 19 011 000 Екологічний податок;
  • 21 010 500 Дивіденди господарських товариств держвласністю.
Проте перед сплатою податків завжди варто перевіряти реквізити. Рахунки для сплати платежів на 2024 рік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, за 2023 рік в Україні зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців та 37 тисяч нових компаній. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.
За матеріалами:
Ain.Ua
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