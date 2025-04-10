До яких країн українці їздять на заробітки — Finance.ua

До яких країн українці їздять на заробітки Сьогодні 19:03 — Світ

До яких країн українці їздять на заробітки

Після початку повномасштабної війни в Україні мільйони громадян були змушені не лише шукати прихисток за кордоном, а й нові можливості для заробітку. Хоча Польща продовжує залишатися головним напрямком трудової міграції, дедалі більше українців обирають інші країни Європи та навіть Азії.

Про це пише видання inpoland.net.pl

Польща вже кілька років поспіль утримує статус головного пункту трудової міграції з України. За даними польського ZUS (Управління соціального страхування), понад 1 мільйон українців офіційно працює в Польщі, а загальна кількість українців, які мають роботу, — ще вища.

Українці здебільшого працюють у сільському господарстві, на будівництві, в логістиці, сфері обслуговування та на заводах. Усе більше жінок влаштовуються в доглядовій сфері або у готелях та ресторанах.

Останніми роками популярними напрямками також стали:

Чехія.

Німеччина.

Словаччина і Угорщина.

Українці також дедалі частіше обирають Італію, Іспанію, Португалію, де багато попиту на доглядальниць, будівельників і сезонних працівників.

Цікавим трендом стало зростання кількості трудових мігрантів до Південної Кореї. Високі заробітки та чіткі умови працевлаштування приваблюють українців попри віддаленість країни та мовний бар’єр.

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Завдяки розвитку цифрових професій, тисячі українців працюють віддалено для компаній з ЄС, США та Канади — у сфері ІТ, дизайну, маркетингу, підтримки клієнтів тощо. Така форма заробітку дозволяє залишатися в Україні або ж жити в іншій країні, не втрачаючи доступу до глобального ринку праці.

Незалежно від напрямку, головним чинником залишається одне — прагнення до стабільності, безпеки та гідної оплати праці.

Довідка Finance.ua:

згідно з дослідженням Польського барометру ринку праці, на 15% зменшилася кількість підприємців, які дають роботу українцям. Натомість стрімко зростає кількість працівників з білорусі та країн Азії;

за даними ZUS, до повномасштабної війни в Україні українці становили 74% від усіх іноземних працівників у Польщі, а на кінець листопада 2024 року — вже 66% від загальної кількості;

щодо заробітків громадян України, то більшість із них заробляє трохи більше мінімальної заробітної плати (30,50 злотих брутто).

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