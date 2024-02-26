До протестів польських фермерів на кордоні планують долучитися перевізники — Finance.ua
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До протестів польських фермерів на кордоні планують долучитися перевізники

Світ
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До протестів польських фермерів на кордоні планують долучитися перевізники
До протестів польських фермерів на кордоні планують долучитися перевізники
З 1 березня польські перевізники планують приєднатися до протестів фермерів та хочуть знову блокувати КПП у Гребенному, Дорогуську, Корчовій та у Медиці на кордоні з Україною.
Про це повідомляє польське видання RFM24.
За даними видання перевізники з Підкарпаття та Люблінщини заявляють, що українці витісняють їх з ринку.
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Тож страйкарі знову планують блокувати переходи в Гребенному, Дорогуську, Корчовій та, можливо, в Медиці.
«Минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа. Тим часом транспортна галузь чекає на конкретні законодавчі акти», — коментує президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський.
Він додає, що протестувальники очікували від Міністерства інфраструктури проєкту закону, який посилить перевірки українських перевізників, але минули тижні - проекту немає.
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Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.
Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.
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Польські фермери 9 лютого розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску «Медика — Шегині», «Хребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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