В Укрзалізниці пояснили, що робити пасажирам, які не встигли на потяг через польські протести (список) — Finance.ua

В Укрзалізниці пояснили, що робити пасажирам, які не встигли на потяг через польські протести (список) Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

В Укрзалізниці пояснили, що робити пасажирам, які не встигли на потяг через польські протести (список)

Пасажири, які автівками та автобусами прямують до наших поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

№ 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№ 32 Перемишль — Запоріжжя;

№ 52 Перемишль — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ;

№ 706 Перемишль — Київ;

№ 90 Перемишль — Київ;

№ 94 Хелм — Харків;

№ 24 Хелм — Київ;

№ 20 Хелм — Київ;

№ 120 Хелм — Дніпро.

«Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком. Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.

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