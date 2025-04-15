До програми «Доступні ліки» додають нові препарати — рішення Уряду Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

До програми «Доступні ліки» додають нові препарати — рішення Уряду

Уряд ухвалив рішення про розширення програми державної реімбурсації «Доступні ліки». Відповідні зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році прийняті на виконання рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Вже з серпня 2025 року до програми приєднаються нові препарати для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Про що йдеться

Йдеться про лікарські засоби на основі таких діючих речовин, як індапамід та торасемід (використовуються для контролю артеріального тиску та зменшення набряків, пов’язаних із серцевою недостатністю), а також метилдопа, що застосовується при гіпертензії, зокрема у вагітних. Додатково будуть реімбурсовуватись препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, необхідні для профілактики та лікування анемії під час вагітності та після пологів.

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Із жовтня 2025 року до програми також буде включено ліки для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен, які застосовуються для гормональної терапії у пацієнтів з раком молочної залози.

«Доступні ліки» — це державна програма, яка забезпечує громадян препаратами для лікування найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. Ліки відпускаються за електронним рецептом у понад 16 тисячах аптек, які беруть участь у програмі. Вартість препаратів компенсується Національною службою здоров’я України.

На сьогодні програмою скористалися вже понад 5 мільйонів українців, які отримали понад 76 мільйонів рецептів. До переліку «Доступних ліків» входить понад 600 лікарських засобів та медичних виробів.

2025 рік стане рекордним за обсягами розширення програми. У держбюджеті на це передбачено понад 6 мільярдів гривень. До переліку буде додано понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані препарати для лікування серцево-судинних хвороб, препарати від ревматологічних, неврологічних, ендокринних (наприклад, гіпотиреоз) та офтальмологічних захворювань, а також ліки для лікування інфекційних і паразитарних хвороб у дітей. Завдяки цьому ще понад 500 тисяч українців зможуть отримати якісне лікування без фінансових бар’єрів.

З липня 2025 року всі аптеки в Україні будуть зобов’язані приєднатися до програми «Доступні ліки». Це дозволить пацієнтам отримувати препарати безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або іншого спеціаліста й отримати електронний рецепт.

Перевірити, чи включений препарат у програму «Доступні ліки» можна через чат-бот «Спитай Гриця», створений ГО «Ліки контроль» на основі вищенаведених Переліків та відкритих даних НСЗУ щодо укладених договорів з аптечними закладами.

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