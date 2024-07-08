До порту Одеси прибув перший із лютого 2022 року контейнеровоз світового гіганта MSC — Finance.ua

До порту Одеси прибув перший із лютого 2022 року контейнеровоз світового гіганта MSC Сьогодні 18:30

До порту Одеси прибув перший із лютого 2022 року контейнеровоз світового гіганта MSC

Контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибув до одеського порту. Це перший рейс MSC із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані Marine Traffic.

Судно Levante F під прапором Панами прибуло до «Контейнерного терміналу Одеса» компанії HHLA о 13:33 за Києвом із грузинського порту Поті.

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Це перший контейнеровоз від світового лідера — лінії MSC, що зайшов до українського порту з початку повномасштабного нападу росії. Він розрахований на 700 TEU контейнерів, писав Forbes на початку липня з посиланням на лист-звернення MSC до Одеського морського порту, що є в розпорядженні редакції.

До цього захід судна до порту Одеси тричі відкладався. MSC планував захід у порт Одеси на початку червня, розповідав Forbes президент Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) Віктор Берестенко. Спершу захід перенесли на 19-те, потім на 21 червня, але зрештою рейс довелося скасувати.

АМЕУ стверджує, що причиною для скасування стала одеська митниця, яка відмовлялась візувати доручення на відвантаження контейнерів з агропродукцією на кшталт шроту та соняшникової олії без пояснення причин.

Державна митна служба закиди щодо корупції заперечила. «Згадані контейнери не були подані до митного оформлення. Відтак і перевірок чи затримок ніяких бути не може», — зазначила пресслужба ДМС 26 червня. Серед усіх контейнерів, які знаходяться в порту, до митного оформлення подані документи лише на сьому частину, додали в пресслужбі Держмитниці.

Наступною датою, в яку контейнеровоз мав зайти в порт Одеси, було 6 липня. Однак із невідомих причин суднозахід знову перенесли.

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