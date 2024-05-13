Морський експорт зерна з України повернувся до довоєнного рівня, — NYT Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Морський експорт зерна з України повернувся до довоєнного рівня, — NYT

Україна змогла відкинути російський флот із Чорного моря, що забезпечило безперешкодний прохід кораблів з українською агропродукцією. У результаті експорт зерна та олійних культур наближається до довоєнного рівня.

Видання The New York Times пише, що за останні шість місяців Україна експортувала 27,6 мільйона метричних тонн зерна та олійних культур через Чорне море. Це всього на 0,2 мільйона тонн менше від середнього обсягу експорту за аналогічний період із 2018 до 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

У першому кварталі цього року експорт зерна з Чорного моря навіть перевищив довоєнний рівень. Оцінки експорту зерна та олійних культур, зроблені київською інвестиційною компанією Dragon Capital, і дані про кількість суден із зерном, що прибувають в українські порти, вказують на аналогічні тенденції.

Сел Гілберті, глава американської компанії Teucrium Trading, сказав, що заяви українських чиновників про те, що експорт зерна морем наблизився до довоєнного рівня, були «точними».

Україна, як і раніше, стикається з низкою проблем, які можуть завадити експорту зерна стабілізуватися на довоєнному рівні, включно з триваючими російськими атаками на портові споруди та меншим урожаєм цього року. Міністерство сільського господарства США очікує, що в найближчому майбутньому експорт українського зерна скоротиться.

Однак аналітики стверджують, що загальна ситуація покращується, зазначаючи, що вантажні компанії прагнуть відправляти українське зерно, незважаючи на війну. Забезпечення високого потоку експорту зерна є стратегічною необхідністю для України. Таріел Хаджішвілі, голова ТОВ «Новік», сказав, що «очевидно, що без експорту зерна» економіка країни буде борсатися.

За даними Lloyd’s List, у березні кількість прибуттів зернових суден у три порти Одеської області - Одесу, Південний і Чорноморськ — збільшилася до 231 з 5 у вересні.

Цьому зростанню сприяли угоди, які Україна уклала зі світовими страховиками, щоб забезпечити страхування суден. Гілберті з Teucrium Trading каже, що Москва також зацікавлена в тому, щоб бойові дії не поширилися на Чорне море, оскільки вона також використовує його для експорту товарів.

Сьогодні Україна може використовувати тільки порти Одеської області для відвантаження зерна морем. Попри це, щомісяця відвантажуючи в середньому 4,1 мільйона метричних тонн зерна та олійних культур, ці три порти зараз близькі до довоєнних обсягів морського експорту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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