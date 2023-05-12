До держбюджету надійшло понад 10 мільйонів від управління "трубою Медведчука" — Finance.ua

До держбюджету надійшло понад 10 мільйонів від управління "трубою Медведчука" Сьогодні 19:42 — Енергетика

Управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара — Західний напрямок» — «Укртранснафта» — переказала до держбюджету понад 10 мільйонів гривень чистих надходжень від управління активом.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з пошуку та менеджменту активів (АРМА).

«Зазначені надходження не враховують сплачених управителем податків та витрат на обслуговування й експлуатацію арештованого майна. Крім того, за підсумками 2022 року управитель — АТ „Укртранснафта“ — реалізував реверсне постачання дизельного палива українською ділянкою нафтопроводу з Угорщини в Україну в об'ємі 114 тис тонн», — йдеться у повідомленні.

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У 2021 році в управління АРМА було передано частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», яка знаходиться на території України.

«Після початку повномасштабного вторгнення рф, зважаючи на неможливість відновлення експлуатації нафтопродуктопроводу в проектному напрямку перекачування нафтопродуктів з республіки білорусь, а також необхідність забезпечення обороноздатності держави для забезпечення потреб ЗСУ в умовах війни, АТ „Укртранснафта“ розпочало перекачування дизельного палива в реверсному напрямку роботи з території Угорщини на територію України», — додали в АРМА.

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Використання трубопроводу в реверсному напрямку забезпечило можливість повноцінного управління активом, баланс на ринку нафтопродуктів, а також підвищило енергетичну незалежність держави в умовах воєнного стану, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, трубопроводи «Самара-Західний напрямок» та «Грозний — Армавір — Трудова» були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи «дочки» російської компанії «Транснафтопродукт», «Прикарпатзахідтранс», трубопроводи у власність України не передали.

Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

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