На Львівщині заарештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука (відео) — Finance.ua
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На Львівщині заарештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука (відео)

Кримінал
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На Львівщині заарештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука (відео)
На Львівщині заарештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука (відео)
Суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.
Про це повідомляє СБУ.
Ділянки розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.
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Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.
До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.
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Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.
Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровано до суду.
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Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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