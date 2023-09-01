До 2050 року в Дубаї прагнуть побудувати найбільший у світі аеропорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До 2050 року в Дубаї прагнуть побудувати найбільший у світі аеропорт

Світ
12
До 2050 року в Дубаї прагнуть побудувати найбільший у світі аеропорт
До 2050 року в Дубаї прагнуть побудувати найбільший у світі аеропорт
В ОАЕ заплановане масштабне розширення аеропортів. Планують, що другий аеропорт Дубая зможе обслуговувати до 250 мільйонів пасажирів щороку. Такі амбіції хочуть реалізувати вже до 2050 року.
Про це пише Euronews.
Міжнародний аеропорт Дубай (DXB) — один із найбільших у світі. За останніми рейтингами, які порівнюють завантаженість світових летовищ, він завжди входить до ТОП-5. За першу половину 2023 року він обслужив 41,6 мільйона пасажирів.
Читайте також
Але в ОАЕ ще більші плани на цей повітряний хаб: в майбутньому він стане ще потужнішим. На наступні 5 — 7 років заплановано реконструкцію, яка буде коштувати від 1,5 до 2,5 мільярда євро. Генеральний директор Dubai Airports Пол Гріффітс впевнений, що за 15 років DXB зможе обслуговувати до 120 мільйонів пасажирів на рік.
Після капітального ремонту в цьому аеропорту з’являться нові зали очікування, додаткові стійки реєстрації та місця для відпочинку. Обіцяють подбати і про безпеку: встановлять новітні сканери, завдяки яким зможуть зняти обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі.
Читайте також
Щойно DXB досягне очікуваних результатів, почнуть активно розбудовувати ще один — міжнародний аеропорт Аль-Мактум (DWC). Саме він має стати «‎найбільшим аеропортом у світі», обіцяють розробники плану. Зараз це летовище обслуговує лише близько 1,6 мільйона пасажирів на рік.
Спершу пропускну спроможність Аль-Мактум розширять до приблизно 130 мільйонів людей на рік, а територію розбудують до 56 квадратних кілометрів. За прогнозами авіаекспертів, до 2050 року кількість пасажирів аеропорту Аль-Мактум може зрости до більш ніж 250 мільйонів щороку.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.