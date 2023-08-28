Відправити речі додому: аеропорт Варшави запустив нову послугу — Finance.ua

Відправити речі додому: аеропорт Варшави запустив нову послугу Сьогодні 09:47 — Світ

Відправити речі додому: аеропорт Варшави запустив нову послугу

У Варшаві аеропорт Шопена запустив послугу для пасажирів, які взяли з собою цінні предмети, заборонені для провезення в ручній поклажі.

Як повідомляє Avianews , тепер замість того, щоб викидати речі, заборонені до провезення, їх можна буде відправити додому.

Як це працюватиме

Поштомат розташований в зоні прискореного проходження огляду Fast Track.

Щоб туди потрапити, пасажиру необхідно оплатити послугу Fast Track, а потім показати співробітнику служби безпеки предмет, який необхідно відправити додому.

Після отримання дозволу від співробітника мандрівник зможе вибрати коробку необхідного розміру, запакувати в неї свою річ і залишити її в поштоматі.



Скільки коштує послуга

Нова послуга передбачає подвійну плату — за послугу Fast Track та безпосередньо за відправку речі додому. Аеропорт Шопена зазначає, що через поштомат можна відправити речі лише в межах Польщі.

Для доставки пасажир може вибрати інший поштомат або зазначити адресу.

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УНІАН За матеріалами:

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