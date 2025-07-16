Щасливчик 15 липня виграв джекпот майже 26 млн злотих — Finance.ua
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Щасливчик 15 липня виграв джекпот майже 26 млн злотих

Світ
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Щасливчик 15 липня виграв джекпот майже 26 млн злотих
Щасливчик 15 липня виграв джекпот майже 26 млн злотих
У вівторок, 15 липня, в Польщі в Lotto було зірвано джекпот. Виграш переможця склав 26 804 471,20 злотих (приблизно 6 млн євро).
Розіграші Lotto проводяться тричі на тиждень — у вівторок, четвер та суботу о 22:00. У вівторковому розіграші було зірвано джекпот. Переможець вірно вказав 6 виграшних номерів і виграв головний приз 26 804 471,20 злотих. Величезні гроші щасливчику принесли номери: 17, 23, 28, 49, 25, 20.
Наразі тоталізатор не повідомив, звідки переможець.
Однак на руки переможець отримає не всю суму. Згідно з правилами, за усі виграші на суму понад 2280 злотих потрібно сплатити податок у розмірі 10%.
За матеріалами:
Finance.ua
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