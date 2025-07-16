Ларрі Еллісон обігнав Цукерберга і став другою найбагатшою людиною у світі — Finance.ua
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Ларрі Еллісон обігнав Цукерберга і став другою найбагатшою людиною у світі

Світ
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Ларрі Еллісон обігнав Цукерберга і став другою найбагатшою людиною у світі
Ларрі Еллісон обігнав Цукерберга і став другою найбагатшою людиною у світі
Як інформує видання Bloomberg, Ларрі Еллісон вперше став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Марка Цукерберга.
Причини
Це сталося після різкого зростання вартості акцій Oracle Corp, що збільшило чистий капітал Еллісона до 251,2 млрд. доларів.
Корпорація Oracle виявилася серед ключових переможців, тому що інвестори вклали кошти в акції компаній, які займаються штучним інтелектом.
З моменту виходу ChatGPT на біржу в листопаді 2022 року акції компанії зросли майже втричі, але особливо бурхливе зростання спостерігалося останні три місяці: з кінця квітня акції зросли більш ніж на 90% завдяки різкому зростанню виручки та укладенню ключових партнерських угод
йдеться в повідомленні

  • Акції Oracle зросли у вівторок, 15 липня на 5,7% на тлі новин про те, що уряд США дозволить виробникам мікросхем, включаючи Nvidia Corp. та Advanced Micro Devices Inc., експортувати деякі напівпровідники до Китаю, скасувавши обмеження, введені за часів президенства Байдена.
  • Це дозволило Еллісону випередити Марка Цукерберга в індексі статків Bloomberg.
Нагадаємо, Ларрі Еллісон — співзасновник корпорації з виробництва програмного забезпечення для організацій Oracle, один із найбагатших людей світу та відомий поціновувач розкоші, швидкості й індивідуального стилю.
Його автопарк відображає ці риси — він не тільки містить суперкар та рідкісні моделі, а й підкреслює його захоплення японською інженерією, італійським дизайном та високими технологіями.

На яких авто їздять найбагатші люди світу

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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