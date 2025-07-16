В одному з міст Польщі хочуть обмежити оренду житла — Finance.ua

В одному з міст Польщі хочуть обмежити оренду житла Сьогодні 06:22 — Світ

В одному з міст Польщі хочуть обмежити оренду житла

Наплив туристів у популярному польському курорті Сопоті починає негативно позначатися на житті місцевих жителів. Через перевантаження інфраструктури та зростання цін на житло міська влада замислилася над обмеженням короткострокової оренди.

Про це повідомляє inpoland.net.

Туризм б’є рекорди

За даними місцевого порталу esopot. pl, під час туристичного сезону 2024 року Сопот відвідало понад 1 мільйон осіб:

у червні 2024 середній рівень заповненості житла становив 84%;

у липні — 87%;

а в серпні — 92%.

У дні масових заходів та так званих «довгих вихідних» усі помешкання, що здаються подобово, були зайняті на 100%.

Чому це проблема

Популярність серед туристів має і зворотний бік — кількість постійних мешканців Сопота скорочується. Місцева влада пов’язує це з високими цінами на нерухомість, яку часто скуповують не місцеві жителі, а інвестори чи відпочивальники.

Крім того, значна частина житла використовується виключно для короткострокової оренди, а не для постійного проживання.

Прогноз до 2060 року свідчить, що населення Сопота може скоротитися з приблизно 31 000 до 21 000 осіб. У літній сезон туристів у місті значно більше, ніж жителів.

Місцева влада хоче змін

У відповідь на ситуацію влада Сопота закликає запровадити нові обмеження:

вимога реєстрації об’єктів короткострокової оренди,

обмеження кількості днів, протягом яких одну й ту саму квартиру можна здавати подобово.

Проте реалізувати такі ініціативи самостійно органи місцевого самоврядування не можуть — необхідне державне законодавче регулювання.

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Розробкою відповідного законопроєкту займається Міністерство спорту та туризму Польщі. Спочатку очікувалося, що його представлять ще у першому кварталі 2025 року, але процес затягнувся.

У міністерстві заявляють, що нові правила щодо короткострокової оренди набудуть чинності 20 травня 2026 року.

До слова, Польща не єдина країна, яка бореться з перевантаженням від туризму. Наприклад, у Барселоні вирішили повністю скасувати дозволи на короткострокову оренду до 2028 року, щоб повернути на ринок понад 10 000 квартир для постійного проживання.

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