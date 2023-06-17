Аеропорт Стамбула встановив світовий рекорд з повітряного трафіку — Finance.ua

Аеропорт Стамбула встановив світовий рекорд з повітряного трафіку Сьогодні 05:49

Аеропорт Стамбула встановив світовий рекорд з повітряного трафіку — там обслужили 1594 зльоти та посадки літаків за добу 10 червня. Про це повідомляє видання Daily Sabbah з посиланням на дані Головного управління цивільної авіації Туреччини.

Рекордний трафік зафіксовано у день фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА. Аеропорт приймав додаткові регулярні та чартерні рейси вболівальників із Великої Британії та Італії, а також приватні літаки з усього світу.Аеропорт Стамбула, розташований на узбережжі Чорного моря, був офіційно відкритий наприкінці жовтня 2018 року.

Аеропорт став найбільш завантаженим у світі, в середньому обслуговуючи 1156 рейсів на добу. Нагадаємо, після фіналу Ліги чемпіонів Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав символічну команду з найкращих гравців турніру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.