Аеропорт Стамбула встановив світовий рекорд з повітряного трафіку — Finance.ua
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Аеропорт Стамбула встановив світовий рекорд з повітряного трафіку

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Аеропорт Стамбула встановив світовий рекорд з повітряного трафіку — там обслужили 1594 зльоти та посадки літаків за добу 10 червня. Про це повідомляє видання Daily Sabbah з посиланням на дані Головного управління цивільної авіації Туреччини.
Рекордний трафік зафіксовано у день фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА. Аеропорт приймав додаткові регулярні та чартерні рейси вболівальників із Великої Британії та Італії, а також приватні літаки з усього світу.Аеропорт Стамбула, розташований на узбережжі Чорного моря, був офіційно відкритий наприкінці жовтня 2018 року.
Аеропорт став найбільш завантаженим у світі, в середньому обслуговуючи 1156 рейсів на добу. Нагадаємо, після фіналу Ліги чемпіонів Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав символічну команду з найкращих гравців турніру.
За матеріалами:
ua.news
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