ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів — Finance.ua

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ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів

Особисті фінанси
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ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів
ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів
Відтепер за допомогою сервісу ДМС громадяни отримали можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа.
Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.
«Щоб дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, українці активно користуються онлайн-сервісом „Перевірка стану оформлення документів“ на офіційному сайті ДМС», — сказано в повідомленні.
За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів, як:
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • ID-картка;
  • посвідка на тимчасове проживання;
  • посвідка на постійне проживання;
  • дозвіл на імміграцію в Україну;
  • продовження строку перебування в Україні.
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Важливо, що відтепер за допомогою цього сервісу українці отримали можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа, а саме після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: «Відмовлено в оформленні документа (дата). Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів».
«Стан оформлення документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС», — додали в міграційній службі.

Довідка Finance.ua:

  • з 15 травня українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям;
  • В Україні хочуть відмовитися від старих паспортів з інформацією російською мовою

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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