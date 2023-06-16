ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів — Finance.ua

ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів
Відтепер за допомогою сервісу ДМС громадяни отримали можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа.
Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.
«Щоб дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, українці активно користуються онлайн-сервісом „Перевірка стану оформлення документів“ на офіційному сайті ДМС», — сказано в повідомленні.
За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів, як:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- ID-картка;
- посвідка на тимчасове проживання;
- посвідка на постійне проживання;
- дозвіл на імміграцію в Україну;
- продовження строку перебування в Україні.
Важливо, що відтепер за допомогою цього сервісу українці отримали можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа, а саме після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: «Відмовлено в оформленні документа (дата). Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів».
«Стан оформлення документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС», — додали в міграційній службі.
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