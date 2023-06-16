ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів — Finance.ua

ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

ДМС змінила сервіс перевірки стану готовності документів

Відтепер за допомогою сервісу ДМС громадяни отримали можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа.

Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.

«Щоб дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, українці активно користуються онлайн-сервісом „Перевірка стану оформлення документів“ на офіційному сайті ДМС», — сказано в повідомленні.

За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів, як:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картка;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на імміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

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Важливо, що відтепер за допомогою цього сервісу українці отримали можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа, а саме після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: «Відмовлено в оформленні документа (дата). Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів».

«Стан оформлення документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС», — додали в міграційній службі.

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