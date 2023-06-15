Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію — Finance.ua

Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію

У МЗС відреагували на інформацію про затримки з оформленням паспортів за кордоном, яку поширювали ЗМІ. У відомстві запевнили: українські посольства та консульства видають документи в штатному режимі.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростовує інформацію про призупинення друку закордонних паспортів, яку поширили деякі медіа. Він пояснив ситуацію в коментарі 24 Каналу.

Дипустанови видають паспорти в штатному режимі

Олег Ніколенко зазначив, що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат «Україна» уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. І вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів.

Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом «Україна». Ця інформація не відповідає дійсності, — заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що наразі надруковані паспорти відправляють за кордон для видачі українцям у дипломатичних установах. Громадяни можуть перевірити статус виготовлення свого документа на сайті.

«‎Паспортні сервіси» в Європі

Нещодавно ще один український «Паспортний сервіс» запрацював у Мадриді. Тут українці можуть оформити нові документи або відновити втрачені. У Іспанії це вже друге відділення ДП «Документ», попереднє відкрилося у Валенсії.

Окрім Іспанії, підрозділи ДП «Документ» уже працюють у:

Польщі (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав);

Туреччині (Стамбул);

Словаччині (Братислава);

Чехії (Прага);

Німеччині (Кельн і Берлін).

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