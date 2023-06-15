Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію — Finance.ua
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Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію

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Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію
Чи є проблеми з друком закордонних паспортів: у МЗС пояснили ситуацію
У МЗС відреагували на інформацію про затримки з оформленням паспортів за кордоном, яку поширювали ЗМІ. У відомстві запевнили: українські посольства та консульства видають документи в штатному режимі.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростовує інформацію про призупинення друку закордонних паспортів, яку поширили деякі медіа. Він пояснив ситуацію в коментарі 24 Каналу.
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Дипустанови видають паспорти в штатному режимі

Олег Ніколенко зазначив, що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат «Україна» уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. І вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів.
Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом «Україна». Ця інформація не відповідає дійсності, — заявив Ніколенко.
Речник МЗС додав, що наразі надруковані паспорти відправляють за кордон для видачі українцям у дипломатичних установах. Громадяни можуть перевірити статус виготовлення свого документа на сайті.

«‎Паспортні сервіси» в Європі

Нещодавно ще один український «Паспортний сервіс» запрацював у Мадриді. Тут українці можуть оформити нові документи або відновити втрачені. У Іспанії це вже друге відділення ДП «Документ», попереднє відкрилося у Валенсії.
Окрім Іспанії, підрозділи ДП «Документ» уже працюють у:
  • Польщі (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав);
  • Туреччині (Стамбул);
  • Словаччині (Братислава);
  • Чехії (Прага);
  • Німеччині (Кельн і Берлін).

Як відновити втрачені документи

За матеріалами:
Телеканал 24
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