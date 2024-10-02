Для провайдерів фіксованого інтернету з 1 жовтня скасовано спрощену систему оподаткування — Finance.ua
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Для провайдерів фіксованого інтернету з 1 жовтня скасовано спрощену систему оподаткування

Казна та Політика
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Для провайдерів фіксованого інтернету з 1 жовтня скасовано спрощену систему оподаткування
Для провайдерів фіксованого інтернету з 1 жовтня скасовано спрощену систему оподаткування
Українські провайдери фіксованого інтернету після 1 жовтня не зможуть працювати у спрощеній системі оподаткування. Вони мають платити податки на загальних підставах.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев.
«На додаток до свят вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від 1 жовтня всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні», — написав Гетманцев у Телеграм.
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Він запевнив, що підвищення вартості послуг не відбудеться і назвав заяви про можливе подорожчання «дешевим вкиданням».
Раніше в публічній площині почалося обговорення питання про необхідність змінити систему оподаткування для інтернет-провайдерів у зв’язку зі зловживаннями низки компаній, що мімікрують під малий бізнес для мінімізації податків. На початку серпня низка інтернет-провайдерів поскаржилися в комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на малих конкурентів-ФОПів, які дроблять свій бізнес всупереч чинному законодавству. Відмова від «спрощенки» може принести бюджету додаткові 3 млрд грн, стверджували прихильники ініціативи.
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Водночас переважно «малі» інтернет-провайдери, які виступали проти скасування можливості використовувати спрощену систему оподаткування для всього телекомунікаційного ринку, прогнозували погіршення якості сервісу і підвищення цін на послуги в разі реалізації цієї ініціативи. Голова правління Інтернет асоціації (ІнАУ) Олександр Савчук заявляв, що внаслідок знищення спрощеної системи оподаткування частина компаній узагалі зникне, частина продасться, і тільки частина перейде на загальну систему і продовжить працювати.
Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час Години запитань до уряду в парламенті 23 вересня повідомив, що створена при Міністерстві цифрової інформації робоча група має знайти оптимальне рішення з питання оподаткування інтернет-провайдерів. Він зазначив, що групу було створено спільно з комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваним Гетманцевим.
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Мета групи, за словами Борнякова, разом з операторами напрацювати рішення, коли спрощена система залишиться для маленьких операторів там, де це має сенс. Заступник міністра зазначив, що поряд із підприємцями, для яких спрощена система є логічною і релевантною, є ті, хто використовує її, маючи значні обсяги обігу грошових коштів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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