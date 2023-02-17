Djinni підрахував, скільки відгуків потрібно для отримання оферу — Finance.ua

Djinni підрахував, скільки відгуків потрібно для отримання оферу
Сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni підрахував, скільки відгуків необхідно отримати кандидатам для отримання оферу.
Дану статистику Djinni оприлюднив у себе в Telegram-каналі.
Djinni проаналізував кандидатів, яких найняли після відгуку за останні пів року, та їх відгуки за три місяці до найму. Всього таких майже 4 тисячі. Половина з них — з досвідом менше трьох років.
Медіана серед усіх кандидатів у вибірці — 25 відгуків.
Найбільша медіана зазвичай у кандидатів з досвідом півтора — три роки. Хоча б тому що для них є більше вакансій.
Наприклад, половина фронтендерів з півтора-трьома роками досвіду, яких в результаті найняли, відгукнулись на 37 або менше вакансій за три місяці до репорту найму. Фронтендери з меншим досвідом відгукуються лише на 29 вакансій.
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Найбільше доводиться відгукуватись кандидатам в категоріях Project Manager, QA, JavaScript, DevOps і Sales.
Найбільшу кількість відгуків до найму (296) відправили 2 кандидата: Sales, найнятий у серпні, i .Net, найнятий у грудні. Обидва з досвідом 4 роки.
Довідка Finance.ua:
- польський портал з пошуку роботи в ІТ Just Join IT опублікував дослідження зарплат програмістів на місцевому ринку;
- медіанна зарплата розробників в GameDev зросла з $3290 до $3950 (під розробниками тут маються на увазі інші технічні спеціалісти в геймдеві, як от фронтендери тощо, які не задіяні безпосередньо у розробці гри);
- найпоширенішими спеціалізаціями українського ІТ після розробників і тестувальників залишаються фахівці з менеджменту проєктів, HR/рекрутери, дизайнери та аналітики, DevOps/SRE. А найвищі зарплати — у керівників C-level: СТО ($6650, +$1650 за пів року).
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.
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